Бывший тренер сборной Украины назвал план для победы над Исландией

Футболисты сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу 26 марта сыграет в финале плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024. Матч с Исландией состоится в польском Вроцлаве.

Свой прогноз в комментарии "Футбольній Хаті" сделал бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо.

Читайте также:

Сабо верит в победу Украины

По словам Сабо, Исландия является очень дисциплинированной командой и хорошо играет на контратаках. Поэтому специалист советует подопечным Сергея Реброва много бить по воротам соперника. Для этой задачи тренер рекомендует выпустить Руслана Малиновского.

"На опорного полузащитника, кто бы это ни был, будет очень большое давление. Поэтому желаю удачи Бражко или Сидорчуку, независимо от того, кто выйдет на матч.

Думаю, что наша сборная будет играть первым номером, много атаковать и добьется своего. Мой прогноз — победа сборной Украины со счетом 1:0", — сказал Сабо.

Победитель финала квалификации Украина — Исландия выйдет на чемпионат Европы, где сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты.

Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной.

Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока.

"Реал" определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа.

Холанн использует матчи с "Реалом" для ухода из "Манчестер Сити" — что известно.