"Арсенал", "Тоттенгем" та "Мілан" цікавляться Віктором Циганковим — ціна трансферу

Віктор Циганков. Фото: ФК Жирона

Український футболіст та хавбек "Жирони" Віктор Циганков викликав неабиякий інтерес у декількох європейських клубів. Серед них "Арсенал", "Тоттенгем" та "Мілан".

Про це пише видання AS.

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За інформацією видання, представники "Арсеналу" та "Мілану" звертались до оточення Віктора Циганкова стосовно можливості трансферу.

Відомо, що раніше Віктор заявляв, якщо він і залишить "Жирону", то зробить це лише "через головний вхід".

Також повідомляється, що керівництво "Тоттенхему" теж зацікавлене у трансфері гравця. Контракт Циганкова дійсний до 2027 року — клаусула гравця складає 30 мільйонів євро.

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