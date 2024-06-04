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Колишнім гравцем "Динамо" цікавляться три європейські клуби

4 червня 2024 19:57
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
"Арсенал", "Тоттенгем" та "Мілан" цікавляться Віктором Циганковим — ціна трансферу
Віктор Циганков. Фото: ФК Жирона
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Український футболіст та хавбек "Жирони" Віктор Циганков викликав неабиякий інтерес у декількох європейських клубів. Серед них "Арсенал", "Тоттенгем" та "Мілан".

Про це пише видання AS.

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За інформацією видання, представники "Арсеналу" та "Мілану" звертались до оточення Віктора Циганкова стосовно можливості трансферу.

Відомо, що раніше Віктор заявляв, якщо він і залишить "Жирону", то зробить це лише "через головний вхід". 

Також повідомляється, що керівництво "Тоттенхему" теж зацікавлене у трансфері гравця.  Контракт Циганкова дійсний до 2027 року — клаусула гравця складає 30 мільйонів євро.

 

Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топ клуб. 

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футбол
Арсенал
Мілан
Віктор Циганков
Тоттенгем
Динамо
Жирона
Футбол трансфери

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