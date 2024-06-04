"Арсенал", "Тоттенгем" та "Мілан" цікавляться Віктором Циганковим — ціна трансферу

Колишнім гравцем "Динамо" цікавляться три європейські клуби
Український футболіст та хавбек "Жирони" Віктор Циганков викликав неабиякий інтерес у декількох європейських клубів. Серед них "Арсенал", "Тоттенгем" та "Мілан".
Про це пише видання AS.
Циганков може перейти до іншого клубу
За інформацією видання, представники "Арсеналу" та "Мілану" звертались до оточення Віктора Циганкова стосовно можливості трансферу.
Відомо, що раніше Віктор заявляв, якщо він і залишить "Жирону", то зробить це лише "через головний вхід".
Також повідомляється, що керівництво "Тоттенхему" теж зацікавлене у трансфері гравця. Контракт Циганкова дійсний до 2027 року — клаусула гравця складає 30 мільйонів євро.
Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топ клуб.
Флік попросив "Барселону" придбати двох світових зірок, які повернуть клубу чемпіонство.
Мбаппе отримає від Реала 150 млн євро і забере номер Модрича.
Шевченко зробив Шольцу подарунок під час матчу Німеччина — Україна.
Нагельсман розповів, який гравець збірної України його здивував.
Читайте Новини.LIVE!