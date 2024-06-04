"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Милан" интересуются Виктором Цыганковым - цена трансфера

Виктор Цыганков. Фото: ФК Жирона

Украинский футболист и хавбек "Жироны" Виктор Цыганков вызвал большой интерес у нескольких европейских клубов. Среди них "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Милан".

Об этом пишет издание AS.

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По информации издания, представители "Арсенала" и "Милана" обращались в окружение Виктора Цыганкова о возможности трансфера.

Известно, что ранее Виктор заявлял, что если он и покинет "Жирону", то сделает это только "через главный вход".

Также сообщается, что руководство "Тоттенхэма" тоже заинтересовано в трансфере игрока. Контракт Цыганкова действителен до 2027 года — клаусула игрока составляет 30 миллионов евро.

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