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Бывшим игроком "Динамо" интересуются три европейских клуба

4 июня 2024 19:57
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Милан" интересуются Виктором Цыганковым - цена трансфера
Виктор Цыганков. Фото: ФК Жирона
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Украинский футболист и хавбек "Жироны" Виктор Цыганков вызвал большой интерес у нескольких европейских клубов. Среди них "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Милан".

Об этом пишет издание AS.

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По информации издания, представители "Арсенала" и "Милана" обращались в окружение Виктора Цыганкова о возможности трансфера.

Известно, что ранее Виктор заявлял, что если он и покинет "Жирону", то сделает это только "через главный вход".

Также сообщается, что руководство "Тоттенхэма" тоже заинтересовано в трансфере игрока. Контракт Цыганкова действителен до 2027 года — клаусула игрока составляет 30 миллионов евро.

Напомним, "Динамо" может потерять Бражка — игроком интересуется топ клуб.

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футбол
Арсенал
Милан
Виктор Цыганков
Тоттенхэм
Динамо
Жирона
Футбол трансферы

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