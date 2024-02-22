Колишню зірку Барселони Іньєсту звинуватили у махінаціях із податковими виплатами

Андрес Іньєста та Жорді Альба після товариського матчу. Фото: REUTERS/Issei Kato

Ще один колишній футболіст "Барселони" може постати перед судом. Слідом за Дані Алвесом ця доля може спіткати Андреса Іньєсту.

В Іспанії розслідують справу про ухилення від сплати податків футболістом, повідомляє El Confidencial.

Ексфутболіст збірної Іспанії Андрес Іньєста має сплатити податковим органам понад 450 тисяч євро. Національний суд (Audiencia Nacional) погодився з податковою службою та дійшов висновку, що футболіст ухилявся від сплати податків у часи, коли він захищав кольори "Барселони".

Як можуть покарати Іньєсту

Враховуючи заслуги 39-річного футболіста перед іспанським спортом, прокуратура може обмежитися вимогам компенсувати кошти, які колишній півзахисник не платив у скарбницю протягом п'ятнадцяти років. Не виключено, що автор голу у фіналі чемпіонату світу 2010 року виплатить ще й солідний штраф.

Андрес Іньєста прощається із футболом. Фото: Reuters

Іспанські журналісти сумніваються, що Андресу Іньєсті загрожує ув'язнення. При цьому судові розгляди щодо ексфутболіста "червоної фурії" продовжуються. Позиція самого Іньєсти та його адвокатів поки що не відома.

Андрес Іньєста є вихованцем "Барселони". Загалом він виступав за каталонську команду 16 років. За цей час він завоював усі можливі трофеї. Також Іньєста двічі ставав чемпіоном Європи та виграв Кубок Світу зі збірною Іспанії.

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