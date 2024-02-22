Бывшую звезду Барселоны Иньесту обвинили в крупных махинациях с налоговыми выплатами

Андрес Иньеста и Жорди Альба после товарищеского матча. Фото: REUTERS/Issei Kato

Еще один бывший футболист "Барселоны" может предстать перед судом. Вслед за Дани Алвесом эта участь может постигнуть Андреса Иньесту.

В Испании расследуют дело об уклонении от уплаты налогов футболистом, сообщает El Confidencial.

Экс-футболист сборной Испании Андрес Иньеста должен будет уплатить налоговым органам более 450 тысяч евро. Национальный суд (Audiencia Nacional) согласился с налоговой службой и пришел к выводу, что футболист уклонялся от уплаты налогов во времена, когда он защищал цвета "Барселоны".

Как могут наказать Иньесту

Учитывая заслуги 39-летнего футболиста перед испанским спортом, прокуратура может ограничиться требованиям компенсировать средства, которые бывший полузащитник не платил в казну на протяжение пятнадцати лет. Не исключено, что автор гола в финале чемпионате мира-2010 выплатит еще и солидный штраф.

Андрес Иньеста прощается с футболом. Фото: Reuters

Испанские журналисты сомневаются, что Андресу Иньесте угрожает тюремное заключение. При этом судебные разбирательства в отношении экс-футболиста "красной фурии" продолжаются. Позиция самого Иньесты и его адвокатов пока не известна.

Андрес Иньеста является воспитанником "Барселоны". В общей сложности он выступал за каталонскую команду 16 лет. За это время он завоевал все возможные трофеи. Также Иньеста дважды становился чемпионом Европы и выиграл Кубок Мира со сборной Испании.

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