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Бывшую звезду Барселоны Иньесту обвинили в крупных махинациях с налоговыми выплатами

22 февраля 2024 12:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывшую звезду Барселоны Иньесту обвинили в крупных махинациях с налоговыми выплатами
Андрес Иньеста и Жорди Альба после товарищеского матча. Фото: REUTERS/Issei Kato
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Еще один бывший футболист "Барселоны" может предстать перед судом. Вслед за Дани Алвесом эта участь может постигнуть Андреса Иньесту.

В Испании расследуют дело об уклонении от уплаты налогов футболистом, сообщает El Confidencial

Экс-футболист сборной Испании Андрес Иньеста должен будет уплатить налоговым органам более 450 тысяч евро. Национальный суд (Audiencia Nacional) согласился с налоговой службой и пришел к выводу, что футболист уклонялся от уплаты налогов во времена, когда он защищал цвета "Барселоны". 

Как могут наказать Иньесту 

Учитывая заслуги 39-летнего футболиста перед испанским спортом, прокуратура может ограничиться требованиям компенсировать средства, которые бывший полузащитник не платил в казну на протяжение пятнадцати лет. Не исключено, что автор гола в финале чемпионате мира-2010 выплатит еще и солидный штраф.

Андрес Иньеста
Андрес Иньеста прощается с футболом. Фото: Reuters

Испанские журналисты сомневаются, что Андресу Иньесте угрожает тюремное заключение. При этом судебные разбирательства в отношении экс-футболиста "красной фурии" продолжаются. Позиция самого Иньесты и его адвокатов пока не известна. 

Андрес Иньеста является воспитанником "Барселоны". В общей сложности он выступал за каталонскую команду 16 лет. За это время он завоевал все возможные трофеи. Также Иньеста дважды становился чемпионом Европы и выиграл Кубок Мира со сборной Испании. 

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Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

махинации
спорт
налоги
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Барселона
Андрес Иньеста

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