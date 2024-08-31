ФК Колос підписав венесуельського футболіста Джованні Болівара

Джованні Болівар. Фото: albacetebalompie.es

Футбольний клуб "Колос" оголосив про підписання венесуельського форварда Джованні Болівара. 22-річний футболіст погодився на угоду на один сезон.

Про це йдеться на сайті Аlbacetebalompie.es.

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Угода 22-річного гравця залишається чинною до 30 червня 2025 року. При цьому у "Колоса" є опція викупу футболіста.

Bolívar, cedido al FC Kolos



¡Suerte en esta nueva etapa, Boli! 🤍



👉🏼 https://t.co/wBj2xi0qgu pic.twitter.com/DvMwGgzkT0 — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) August 29, 2024

Відомо, що Болівар є вихованцем венесуельського клубу "Депортіво Ла-Гуайра". Також він виступав у США ДС Юнайтед та Лаудон. В Альбасете перейшов у січні 2023 року.

Минулий сезон гравець провів в оренді за іспанську "Уеску", де він зіграв 23 матчі (без результативних дій). Забив три голи у семи матчах за збірну Венесуели U-23 у кваліфікації Олімпіади-2024.

Портал Transfermarkt оцінює Болівара у 300 тисяч євро.

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