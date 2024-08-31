ФК Колос подписал венесуэльского футболиста Джованни Боливара

Колос объявил о подписании форварда с чемпионата Испании
Футбольный клуб "Колос" объявил о подписании венесуэльского форварда Джованни Боливара. 22-летний футболист согласился на сделку на один сезон.
Об этом идет речь на сайте Аlbacetebalompie.es.
Трансфер футболиста в Колос
Соглашение 22-летнего игрока остается в силе до 30 июня 2025 года. При этом у "Колоса" есть опция выкупа футболиста.
Bolívar, cedido al FC Kolos— Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) August 29, 2024
¡Suerte en esta nueva etapa, Boli! 🤍
👉🏼 https://t.co/wBj2xi0qgu pic.twitter.com/DvMwGgzkT0
Известно, что Боливар является питомцем венесуэльского клуба "Депортиво Ла-Гуайра". Также он выступал в США ДС Юнайтед и Лаудон. В "Альбасете" перешел в январе 2023 года.
Прошлый сезон игрок провел в аренде за испанскую "Уэску", где он сыграл 23 матча (без результативных действий). Забил три гола в семи матчах за сборную Венесуэлы U-23 в квалификации Олимпиады-2024.
Портал Transfermarkt оценивает Боливара в 300 тысяч евро.
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