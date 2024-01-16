Колос оголосив про трансфер форварда європейської збірної

Гітіс Паулаускас підписує контракт із "Колосом". Фото: instagram.com/gpaul_k/

Футбольний клуб "Колос" із Ковалівки представив чергового новачка. Ним став форвард збірної Литви Гітіс Паулаускас.

Новий футболіст "Колоса" може грати одразу на декількох позиціях, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт клубу.

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Гітіс Паулаускас перейшов до "Колоса" з албанського клубу "Егнатія", який після першого кола в національній першості лідирує в турнірній таблиці. Українська команда заплатила за 24-річного форварда 300 тисяч євро. Це трансферний рекорд "Колоса".

Гітіс Паулаускас на презентації в клубі. Фото: instagram.com/gpaul_k/

Що відомо про Паулаускаса

Футболіст збірної Литви зіграв цього сезону 18 матчів за "Егнатію". Він забив чотири м'ячі та зробив дві результативні передачі. У складі національної команди Гітіс Паулаускас провів 11 поєдинків і записав на свій рахунок два м'ячі (у ворота збірних Сербії та Чорногорії).

Гітіс Паулаускас здатний зіграти як на вістрі атаки, так і на позиції "під нападаючим", а також правому фланзі. Він підписав із "Колосом" контракт до літа 2026-го року.

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