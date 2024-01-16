Колос оголосив про трансфер форварда європейської збірної
Футбольний клуб "Колос" із Ковалівки представив чергового новачка. Ним став форвард збірної Литви Гітіс Паулаускас.
Новий футболіст "Колоса" може грати одразу на декількох позиціях, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт клубу.
Гітіс Паулаускас перейшов до "Колоса" з албанського клубу "Егнатія", який після першого кола в національній першості лідирує в турнірній таблиці. Українська команда заплатила за 24-річного форварда 300 тисяч євро. Це трансферний рекорд "Колоса".
Що відомо про Паулаускаса
Футболіст збірної Литви зіграв цього сезону 18 матчів за "Егнатію". Він забив чотири м'ячі та зробив дві результативні передачі. У складі національної команди Гітіс Паулаускас провів 11 поєдинків і записав на свій рахунок два м'ячі (у ворота збірних Сербії та Чорногорії).
Гітіс Паулаускас здатний зіграти як на вістрі атаки, так і на позиції "під нападаючим", а також правому фланзі. Він підписав із "Колосом" контракт до літа 2026-го року.
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