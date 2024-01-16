Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Колос оголосив про трансфер форварда європейської збірної arrow

Колос оголосив про трансфер форварда європейської збірної

16 січня 2024 13:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колос оголосив про трансфер форварда європейської збірної
Гітіс Паулаускас підписує контракт із "Колосом". Фото: instagram.com/gpaul_k/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футбольний клуб "Колос" із Ковалівки представив чергового новачка. Ним став форвард збірної Литви Гітіс Паулаускас.

Новий футболіст "Колоса" може грати одразу на декількох позиціях, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт клубу.

Читайте також:

Гітіс Паулаускас перейшов до "Колоса" з албанського клубу "Егнатія", який після першого кола в національній першості лідирує в турнірній таблиці. Українська команда заплатила за 24-річного форварда 300 тисяч євро. Це трансферний рекорд "Колоса".

Гітіс Паулаускас
Гітіс Паулаускас на презентації в клубі. Фото: instagram.com/gpaul_k/

Що відомо про Паулаускаса

Футболіст збірної Литви зіграв цього сезону 18 матчів за "Егнатію". Він забив чотири м'ячі та зробив дві результативні передачі. У складі національної команди Гітіс Паулаускас провів 11 поєдинків і записав на свій рахунок два м'ячі (у ворота збірних Сербії та Чорногорії).

Гітіс Паулаускас здатний зіграти як на вістрі атаки, так і на позиції "під нападаючим", а також правому фланзі. Він підписав із "Колосом" контракт до літа 2026-го року.

Нагадаємо, Миколенко перейде в інший клуб АПЛ через проблеми "Евертона".

"Полісся" підписало зіркового закордонного футболіста — хто він. 

"Реал" придбає ще одну зірку Бундесліги в пару до Беллінгема.

"Барселона" звільнить Хаві — відомо, хто очолить каталонців

Матвієнко залишить "Шахтар" — куди може перейти захисник.

спорт
футбол
Футбол трансфери
Колос
УПЛ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

Актуальне по темі