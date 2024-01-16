Колос объявил о трансфере форварда европейский сборной

Гитис Паулаускас подписывает контракт с "Колосом". Фото: instagram.com/gpaul_k/

Футбольный клуб "Колос" из Ковалевки представил очередного новичка. Им стал форвард сборной Литвы Гитис Паулаускас.

Новый футболист "Колоса" может играть сразу на нескольких позициях, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт клуба.

Читайте также:

Гитис Паулаускас перешел в "Колос" из албанского клуба "Эгнатия", который после первого круга в национальном первенстве лидирует в турнирной таблице. Украинская команда заплатила за 24-летнего форварда 300 тысяч евро. Это трансферный рекорд "Колоса".

Гитис Паулаускас на презентации в клубе. Фото: instagram.com/gpaul_k/

Что известно о Паулаускасе

Футболист сборной Литвы сыграл в этом сезоне 18 матчей за "Эгнатию". Он забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. В составе национальной команде Гитис Паулаускас провел 11 поединков и записал на свой счет два мяча (в ворота сборных Сербии и Черногории).

Гитис Паулаускас способен сыграть как на острие атаки, так и на позиции "под нападающим", а также на правом фланге. Он подписал с "Колосом" контракт до лета 2026-го года.

Напомним, Миколенко перейдет в другой клуб АПЛ из-за проблем "Эвертона".

"Полесье" подписало звездного зарубежного футболиста — кто он.

"Реал" купит еще одну звезду Бундеслиги в пару к Беллингему.

"Барселона" уволит Хави — известно, кто возглавит каталонцев.

Матвиенко покинет "Шахтер" — куда может перейти защитник.