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Команда Гвардіоли була краще: Анчелотті визнав перевагу суперника

18 травня 2023 07:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Команда Гвардіоли була краще: Анчелотті визнав перевагу суперника
Карло Анчелотті хоче залишитись у "Реалі". Фото: Reuters/Molly Darlington
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Нищівна поразка у Манчестері від "Сіті" з рахунком 0:4 у матчі відповіді півфіналу Ліги чемпіонів боляче вдарила по  вболівальниках "Реалу", гравцям та тренеру. Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті визнав повну ігрову перевагу суперників над його підопічними.

Наставник вважає, що треба засвоїти цей урок, передають Новини.LIVE

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"Суперник грав краще і заслужив на перемогу. На початку гри він чинив на нас серйозний тиск, і це спрацювало. Нам було складно починати атаки, а йому вдалося повести в рахунку. Після цього повернутися в гру нам було важко. Ми намагалися в другому таймі, але не вийшло", — каже тренер.

Анчелотті впевнений, що наразі немає сенсу давати грі оцінку, але цей урок точно треба буде прийняти. Для цього наставник планує залишитись у Мадриді.

"Боляче так програвати, дуже боляче, але таке трапляється. Ви виходите до півфіналу Ліги чемпіонів, зустрічаєтеся з сильним суперником, поступаєтеся йому за грою і залишаєтеся без фіналу. Нічого страшного, треба засвоїти урок і виступити краще у наступному розіграші", — запевнив "тато Карло". 

Так влаштований футбол

Завершив фахівець думками про філософію футболу.

"Я привітав Гвардіолу після матчу, тому що його команда була кращою. Минулого року нам вдалося її обіграти, а цього – її черга. Так влаштований футбол: часом ти програєш", — заявив Анчелотті.

Водночас Гвардіола розкрив тайну перемогу над "Реалом".

Голкіпер Андрій Лунін може перейти з мадридського "Реала" до одного з англійських клубів.  

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