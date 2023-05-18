Команда Гвардиолы была лучше: Анчелотти признал преимущество соперника

Карло Анчелотти хочет остаться в "Реале". Фото: Reuters/Molly Darlington

Сокрушительное поражение в Манчестере от "Сити" со счетом 0:4 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов больно ударило по болельщикам "Реала", игрокам и тренеру. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти признал полное игровое преимущество соперников над его подопечными.

Наставник считает, что нужно извлечь этот урок, передают Новини.LIVE

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"Соперник играл лучше и заслужил победу. В начале игры он оказывал на нас серьезное давление, и это сработало. Нам было сложно начинать атаки, а ему удалось повести в счете. После этого вернуться в игру нам было тяжело. Мы пытались во втором тайме, но не получилось", — говорит тренер.

🚨 Carlo Ancelotti на его будущем в Real Madrid: “No one doubts me. И think the president был очень clear 15 дней назад — этот is a step to improve for next year”. #RealMadrid



“Next season I will be here to fight to win another Champions League”. pic.twitter.com/t56VDUq7n2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2023

Анчелотти уверен, что пока нет смысла давать игре оценку, но этот урок точно нужно будет принять. Для этого он планирует остаться в Мадриде.

"Больно так проигрывать, очень больно, но такое случается. Вы выходите в полуфинал Лиги чемпионов, встречаетесь с сильным соперником, уступаете его за игру и остаетесь без финала. Ничего страшного, надо усвоить урок и выступить лучше в следующем розыгрыше", — заверил "папа Карло".

Так устроен футбол

Завершил специалист мыслями о философии футбола.

"Я поздравил Гвардиолу после матча, потому что его команда была лучше. В прошлом году нам удалось ее обыграть, а в этом — ее очередь. Так устроен футбол: порой ты проиграешь", — заявил Анчелотти.

В то же время Гвардиола раскрыл тайную победу над "Реалом".

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