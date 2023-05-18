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Команда Гвардиолы была лучше: Анчелотти признал преимущество соперника

18 мая 2023 07:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Команда Гвардиолы была лучше: Анчелотти признал преимущество соперника
Карло Анчелотти хочет остаться в "Реале". Фото: Reuters/Molly Darlington
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сокрушительное поражение в Манчестере от "Сити" со счетом 0:4 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов больно ударило по болельщикам "Реала", игрокам и тренеру. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти признал полное игровое преимущество соперников над его подопечными.

Наставник считает, что нужно извлечь этот урок, передают Новини.LIVE

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"Соперник играл лучше и заслужил победу. В начале игры он оказывал на нас серьезное давление, и это сработало. Нам было сложно начинать атаки, а ему удалось повести в счете. После этого вернуться в игру нам было тяжело. Мы пытались во втором тайме, но не получилось", — говорит тренер.

Анчелотти уверен, что пока нет смысла давать игре оценку, но этот урок точно нужно будет принять. Для этого он планирует остаться в Мадриде.

"Больно так проигрывать, очень больно, но такое случается. Вы выходите в полуфинал Лиги чемпионов, встречаетесь с сильным соперником, уступаете его за игру и остаетесь без финала. Ничего страшного, надо усвоить урок и выступить лучше в следующем розыгрыше", — заверил "папа Карло".

Так устроен футбол

Завершил специалист мыслями о философии футбола.

"Я поздравил Гвардиолу после матча, потому что его команда была лучше. В прошлом году нам удалось ее обыграть, а в этом — ее очередь. Так устроен футбол: порой ты проиграешь", — заявил Анчелотти.

В то же время Гвардиола раскрыл тайную победу над "Реалом".

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