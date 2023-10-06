Командир бойового підрозділу ЗСУ очолив Федерацію боксу в Одеській області

Віталій Герсак. Фото: ФБОО

Відбулась звітно-виборча конференція Федерації боксу Одеської області, під час якої було обрано нового президента цього осередку ФБУ. Новим керівником став командир бойового підрозділу ЗСУ та екс-голова СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак.

Про це повідомили на офіційній сторінці ФБУ, передає портал Новини.LIVE.

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Віталій Герсак змінив на посаді президента Федерації боксу Одеської області Халіда Мусаєва. За час правління колишнього керівника в Одеському регіоні за останні кілька років було відкрито десятки клубів та з’явилось чимало умов для розвитку цього виду спорту.

Величезна кількість представників регіону привозили медалі міжнародних змагань, Чемпіонатів світу, Європи з різних вікових категорій, універсіад та гімназіад. Наприклад розкрились такі зірки, як чемпіон світу та Європи серед молоді та дорослих Юрій Захарєєв, юнацьке Євро виграв Олександр Слєсарєв, срібло молодіжного Чемпіонату Європи взяв Дмитро Молодан.

Виконком Федерації боксу в Одеській області. Фото: ФБОО

Регулярно проходили тренувальні збори та масштабні змагання, такі як Чемпіонати та Кубки України. Одеська область стала однією з передових в українському боксі, розкривають молоді талановиті боксери, тренери та судді.

Рішення прийняли одноголосно

Рішення про призначення Віталія Герсака було прийнято одноголосно членами Федерації. Також, на засіданні було обрано членів Виконавчого комітету. Його головою став віцепрезидент ФБУ Олександр Гордієнко, членами Виконкому обрали: Олександра Прищепу, Азера Мустафаєва, Олександра Сиротенка та Олексія Морозова. Генеральним секретарем обрали Володимира Осипчука.

Федерація боксу Одеської області. Фото: ФБОО

Захід підтримав представник від Федерації боксу України - голова Комісії спортсменів/атлетів та ветеранів ФБУ Геннадій Ніколайчук.

"Від імені Президента Федерації боксу України - Кирила Шевченка та від себе особисто вітаю новообраного президента ФБОО Віталія Герсака та Виконавчий комітет. Впевнені, що з оновленим складом керівництва ФБОО нас чекає цікава та успішна робота в напрямку розвитку українського боксу", — сказав Ніколайчук.

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