Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Командир бойового підрозділу ЗСУ очолив Федерацію боксу в Одеській області arrow

Командир бойового підрозділу ЗСУ очолив Федерацію боксу в Одеській області

6 жовтня 2023 15:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Командир бойового підрозділу ЗСУ очолив Федерацію боксу в Одеській області
Віталій Герсак. Фото: ФБОО
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Відбулась звітно-виборча конференція Федерації боксу Одеської області, під час якої було обрано нового президента цього осередку ФБУ. Новим керівником став командир бойового підрозділу ЗСУ та екс-голова СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак.

Про це повідомили на офіційній сторінці ФБУ, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Віталій Герсак змінив на посаді президента Федерації боксу Одеської області Халіда Мусаєва. За час правління колишнього керівника в Одеському регіоні за останні кілька років було відкрито десятки клубів та з’явилось чимало умов для розвитку цього виду спорту.

Величезна кількість представників регіону привозили медалі міжнародних змагань, Чемпіонатів світу, Європи з різних вікових категорій, універсіад та гімназіад. Наприклад розкрились такі зірки, як чемпіон світу та Європи серед молоді та дорослих Юрій Захарєєв, юнацьке Євро виграв Олександр Слєсарєв, срібло молодіжного Чемпіонату Європи взяв Дмитро Молодан.

бокс
Виконком Федерації боксу в Одеській області. Фото: ФБОО

Регулярно проходили тренувальні збори та масштабні змагання, такі як Чемпіонати та Кубки України. Одеська область стала однією з передових в українському боксі, розкривають молоді талановиті боксери, тренери та судді.

Рішення прийняли одноголосно

Рішення про призначення Віталія Герсака було прийнято одноголосно членами Федерації. Також, на засіданні було обрано членів Виконавчого комітету. Його головою став віцепрезидент ФБУ Олександр Гордієнко, членами Виконкому обрали: Олександра Прищепу, Азера Мустафаєва, Олександра Сиротенка та Олексія Морозова. Генеральним секретарем обрали  Володимира Осипчука. 

бокс
Федерація боксу Одеської області. Фото: ФБОО

Захід підтримав представник від Федерації боксу України - голова Комісії спортсменів/атлетів та ветеранів ФБУ Геннадій Ніколайчук.

"Від імені Президента Федерації боксу України - Кирила Шевченка та від себе особисто вітаю новообраного президента ФБОО Віталія Герсака та Виконавчий комітет. Впевнені, що з оновленим складом керівництва ФБОО нас чекає цікава та успішна робота в напрямку розвитку українського боксу", — сказав Ніколайчук.

Нагадаємо, "Динамо" продасть двох гравців основного складу: про кого йдеться. 

Циганкова замінимо, але це втрата: тренер "Жирони" розповів про майбутнє українця. 

Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб. 

Довбик готується піти з "Жирони": форвардом цікавляться в Англії. 

"Шахтар" знайшов заміну ван Леувену: це несподівана кандидатура.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

17:09 Хто має право служити в ЗСУ за місцем проживання: повний перелік

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз