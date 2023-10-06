Командир боевого подразделения ВСУ возглавил Федерацию бокса в Одесской области

Виталий Герсак. Фото: ФБОО

Состоялась отчетно-избирательная конференция Федерации бокса Одесской области , во время которой был избран новый президент этой ячейки ФБУ. Новым руководителем стал командир боевого подразделения ВСУ и экс-глава СБУ в Николаевской области Виталий Герсак.

Об этом сообщили на официальной странице ФБУ , передает портал Новини.LIVE.

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Виталий Герсак сменил в должности президента Федерации бокса Одесской области Халида Мусаева. За время правления бывшего руководителя в Одесском регионе за последние несколько лет было открыто десятки клубов и появилось немало условий для развития этого вида спорта.

Множество представителей региона привозили медали международных соревнований, Чемпионатов мира, Европы по разным возрастным категориям, универсиад и гимназиад. Например, раскрылись такие звезды, как чемпион мира и Европы среди молодежи и взрослых Юрий Захареев, юношеское Евро выиграл Александр Слесарев, серебро молодежного Чемпионата Европы взял Дмитрий Молодан.

Исполком Федерации бокса в Одесской области Фото: ФБОО

Регулярно проходили тренировочные сборы и масштабные соревнования, такие как Чемпионаты и Кубки Украины. Одесская область стала одной из передовых в украинском боксе, раскрывают молодые талантливые боксеры, тренеры и судьи.

Решения приняли единогласно

Решение о назначении Виталия Герсака было принято единогласно членами Федерации. Также, на заседании были избраны члены Исполнительного комитета. Его председателем стал вице-президент ФБУ Александр Гордиенко, членами Исполкома избрали: Александра Прищепа, Азера Мустафаева, Александра Сиротенко и Алексея Морозова. Генеральным секретарем избрали Владимира Осипчука.

Федерация бокса в Одесской области. Фото: ФБОО

Мероприятие поддержал представитель от Федерации бокса Украины — председатель Комиссии спортсменов/атлетов и ветеранов ФБУ Геннадий Николайчук.

"От имени Президента Федерации бокса Украины – Кирилла Шевченко и от себя лично поздравляю новоизбранного президента ФБОО Виталия Герсака и Исполнительный комитет. Уверены, что с обновленным составом руководства ФБОО нас ждет интересная и успешная работа в направлении развития украинского бокса", — сказал Николайчук.

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