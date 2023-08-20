Слєсарєв став чемпіоном Європи з боксу серед важковиків та вивів Україну на перше місце

Слєсарєв у клубі "Лівша". Фото: Азер Мустафаєв

Одеський боксер Олександр Слєсарєв у красивому стилі виграв юнацьке Євро з боксу у Румунії та допоміг збірній Україні посісти перше командне місце у командному заліку. Саме його перемога у фіналі над англійцем Лео Фонава допомогла українцям обійти Англію.

Як готувався та переміг одесит, в матеріалі Новини.LIVE.

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Його шлях цікавий. Як розповів нам один з його тренерів, заслужений працівник фізкультури та спорту України Азер Мустафаєв, раніше Олександр займався боротьбою потім потрапив до тренера Нарека Андреасяна.

"Коли Нарека дискваліфікували через те, що він не зняв підопічного з Чемпіоната Європи після рішення AIBA, що українці не можуть виступати під власним прапором, то він сам попросив нас з Нуреддіном Алібейлі взяти 15-річного Сашка до клубу “Лівша". Йому пощастило, адже спарингував він з таким майстром, як Джамал Кулієв та ставав усе сильнішим. На Чемпіонаті України Слєсарєв переміг, як то кажуть, однією рукою", — розповідає Мустафаєв.

Слєсарєв та Мустафаєв. Фото: Азер Мустафаєв

Коли треба було їхати на Чемпіонат Європи у Румунію, постало ще одне складне питання — фінансів. Якщо боксера фінансувала ФБУ, то тренер Нуреддін Алібейлі діставався за власні кошти.

Але в Румунії одеситу не було равних. Хоча фінал був важким, але Слєсарєв виявився сильнішим за британця Лео Атанга з рахунком 3:2 (27:28, 29:28, 28:29, 29:28, 29:28).

Це вже друга медаль Олександра на вікових чемпіонатах Європи. У 2021 році він став бронзовим призером чемпіонату Європи серед юнаків у категорії "до 80 кг".

Українці посіли перше місце в загальному заліку

Сумарно українські боксери здобули 17 нагород. "Золото" чемпіонату завоювали: Таїсія Покусай, Марія Мандзюк, Юлія Ступакова, Вікторія Захарчук, Ангеліна Некрасова, Надія Ребрик, Давід Жигжжавін та Олександр Слєсарєв.

"Срібні" нагороди здобули: Кіра Макогоненко, Уляна Овсепян та Уляна Безфамільна.

"Бронзові" медалі для української команди здобули: Анастасія Таран, Єлизавета Безверхня, Софія Мельник, Владислав Железнов, Станіслав Валовий та Віталій Молчанов.

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