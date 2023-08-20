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Слесарев стал чемпионом Европы по боксу среди тяжеловесов и вывел Украину на первое место

20 августа 2023 15:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Слесарев стал чемпионом Европы по боксу среди тяжеловесов и вывел Украину на первое место
Слесарев в клубе "Левша". Фото: Азер Мустафаев
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Одесский боксер Александр Слесарев в красивом стиле выиграл юношеское Евро по боксу в Румынии и помог сборной Украины занять первое командное место в командном зачете. Именно его победа в финале над англичанином Лео Фонава помогла украинцам обойти Англию.

Как готовился и победил одессит, в материале Новини.LIVE.

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Его путь интересен. Как рассказал нам один из его тренеров, заслуженный работник физкультуры и спорта Украины Азер Мустафаев, ранее Александр занимался борьбой, потом попал к тренеру Нареку Андреасяну.

"Когда Нарека дисквалифицировали из-за того, что он не снял подопечного с Чемпионата Европы после решения AIBA, что украинцы не могут выступать под собственным флагом, он сам попросил нас с Нуреддином Алибейли взять 15-летнего Сашу в клуб "Левша". Ему повезло, ведь спарринговал он с таким мастером, как Джамал Кулиев и становился все сильнее. На Чемпионате Украины Слесарев победил, как говорят, одной рукой", — рассказывает Мустафаев.

бокс
Слесарев и Мустафаев. Фото: Азер Мустафаев

Когда нужно было ехать на Чемпионат Европы в Румынию, встал еще один сложный вопрос — финансов. Если боксера финансировала ФБУ, то тренер Нуреддин Алибейли доставался за свой счет.

Но в Румынии одесситу не было равных. Хотя финал был тяжелым, но Слесарев оказался сильнее британца Лео Атанга со счетом 3:2 (27:28, 29:28, 28:29, 29:28, 29:28).

Это уже вторая медаль Александра на возрастных чемпионатах Европы. В 2021 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы среди юношей в категории "до 80 кг".

Украинцы заняли первое место в общем зачете

Суммарно украинские боксеры завоевали 17 наград. "Золото" чемпионата завоевали: Таисия Покусай, Мария Мандзюк, Юлия Ступакова, Виктория Захарчук, Ангелина Некрасова, Надежда Ребрик, Давид Жигжжавин и Александр Слесарев.

"Серебряные" награды получили: Кира Макогоненко, Ульяна Овсепян и Ульяна Бесфамильная.

"Бронзовые" медали для украинской команды завоевали: Анастасия Таран, Елизавета Безверхня, София Мельник, Владислав Железнов, Станислав Валовой и Виталий Молчанов.

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