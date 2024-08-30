Комаров приніс Україні першу золоту медаль на Паралімпіаді у Парижі

Комаров приніс Україні перше "золото" на Паралімпіаді, Пойда здобула другу медаль на турнірі
Плавець із Маріуполя Олександр Комаров став першим українським спортсменом, який завоював золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024. На "фініші" дистанції він випередив суперника з Китаю.
Комаров встановив новий паралімпійський рекорд, повідомляє "Суспільне Спорт".
Шосту медаль на Паралімпіаді у Парижі до скарбнички збірної України приніс 36-річний Олександр Комаров. Він став найкращим у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5. Першу половину дистанції українець подолав із другим часом, але незадовго до фінішу випередив на 0.45 секунди Ціньчжан Гуо з Китаю.
Олександр Комаров перевершив рекорд Паралімпіади-2012, який із результатом 1:09.35 хвилини встановив бразилець Даніель Діаш.
Паралімпіада-2024. Чоловіки. Плавання вільним стилем (100 м, клас S5).
- Олександр Комаров (Україна) — 1:07.77 хвилини
- Ціньчжан Гуо (Китай) — 1:08.22
- Кирило Пульвер — 1:09.41.
Друга медаль Ірини Пойди
Сьому нагороду на Паралімпіаді у Парижі виборола Ірина Пойда з Дніпровщини. Вона стала срібною призеркою у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5.
Українка пройшла половину дистанції на першому місці, проте на фініші поступилася суперниці з Великобританії, від якої Пойда відстала на 2.27 секунди.
Паралімпіада-2024. Жінки. Плавання вільним стилем (100 м, клас S5).
- Туллі Кірні (Великобританія) — 1:15.10 хвилини
- Ірина Пойда (Україна) — 1:17.37
- Моніка Боджоні (Італія) — 1:21.74.
Це друга нагорода української спортсменки у Франції. Раніше вона стала володаркою срібної медалі на дистанції 200 метрів вільним стилем.
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