Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Комаров приніс Україні перше "золото" на Паралімпіаді, Пойда здобула другу медаль на турнірі arrow

Комаров приніс Україні перше "золото" на Паралімпіаді, Пойда здобула другу медаль на турнірі

30 серпня 2024 19:41
Валерій Ковалевич - Редактор
Комаров приніс Україні першу золоту медаль на Паралімпіаді у Парижі
Олександр Комаров після запливу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Валерій Ковалевич - Редактор

Плавець із Маріуполя Олександр Комаров став першим українським спортсменом, який завоював золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024. На "фініші" дистанції він випередив суперника з Китаю.

Комаров встановив новий паралімпійський рекорд, повідомляє "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Шосту медаль на Паралімпіаді у Парижі до скарбнички збірної України приніс 36-річний Олександр Комаров. Він став найкращим у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5. Першу половину дистанції українець подолав із другим часом, але незадовго до фінішу випередив на 0.45 секунди Ціньчжан Гуо з Китаю.

Олександр Комаров перевершив рекорд Паралімпіади-2012, який із результатом 1:09.35 хвилини встановив бразилець Даніель Діаш.

Паралімпіада-2024. Чоловіки. Плавання вільним стилем (100 м, клас S5).

  1. Олександр Комаров (Україна) — 1:07.77 хвилини
  2. Ціньчжан Гуо (Китай) — 1:08.22
  3. Кирило Пульвер — 1:09.41.
Олександр Комаров
Олександр Комаров із золотою медаллю. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Друга медаль Ірини Пойди

Сьому нагороду на Паралімпіаді у Парижі виборола Ірина Пойда з Дніпровщини. Вона стала срібною призеркою у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5.

Українка пройшла половину дистанції на першому місці, проте на фініші поступилася суперниці з Великобританії, від якої Пойда відстала на 2.27 секунди.

Ірина Піда
Ірина Пойда на дистанції. Фото: Reuters/Eng Chin An

Паралімпіада-2024. Жінки. Плавання вільним стилем (100 м, клас S5).

  1. Туллі Кірні (Великобританія) — 1:15.10 хвилини
  2. Ірина Пойда (Україна) — 1:17.37
  3. Моніка Боджоні (Італія) — 1:21.74.

Це друга нагорода української спортсменки у Франції. Раніше вона стала володаркою срібної медалі на дистанції 200 метрів вільним стилем.

Нагадаємо, "Шахтар" замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться. 

Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не "Арсенал". 

"Жирона" висунула вимоги до Циганкова — що має зробити гравець. 

"Динамо" дізналося суперників у Лізі Європи — "Рома" з Довбиком та інші команди. 

Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.

спорт Паралімпійські ігри Паралімпійська збірна України плавання Ірина Пойда Олександр Комаров

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:49 У Чехії відреагували на плани України припинити роботу нафтопроводу "Дружба"

19:41 Комаров приніс Україні перше "золото" на Паралімпіаді, Пойда здобула другу медаль на турнірі

19:36 "Воюй або працюй" — Наталуха розповів деталі економічного бронювання

19:30 Укренерго оприлюднило графіки відключень на суботу — у які години не буде світла

19:20 Лубінець попередив про поширення шахрайств, пов’язаних зі звільненням військовополонених

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

19:00 В Одесі перекриють дві вулиці — автобуси змінять маршрут

18:59 Керівника "Укренерго" Кудрицького звільнено — рішення Ставки

18:55 Виплати ВПО з 1 вересня — що змінилось та кому продовжили допомогу

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

18:41 У МЗС закликали Монголію заарештувати Путіна, якщо той приїде до країни

19:49 У Чехії відреагували на плани України припинити роботу нафтопроводу "Дружба"

19:41 Комаров приніс Україні перше "золото" на Паралімпіаді, Пойда здобула другу медаль на турнірі

19:36 "Воюй або працюй" — Наталуха розповів деталі економічного бронювання

19:30 Укренерго оприлюднило графіки відключень на суботу — у які години не буде світла

19:20 Лубінець попередив про поширення шахрайств, пов’язаних зі звільненням військовополонених

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

19:00 В Одесі перекриють дві вулиці — автобуси змінять маршрут

18:59 Керівника "Укренерго" Кудрицького звільнено — рішення Ставки

18:55 Виплати ВПО з 1 вересня — що змінилось та кому продовжили допомогу

18:41 У МЗС закликали Монголію заарештувати Путіна, якщо той приїде до країни

18:37 День знань 2024 — мерія Львова анонсувала десять нововведень на навчальний рік

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Text

12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Text

12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Text

11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Text

08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку