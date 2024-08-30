Комаров приніс Україні першу золоту медаль на Паралімпіаді у Парижі

Олександр Комаров після запливу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Плавець із Маріуполя Олександр Комаров став першим українським спортсменом, який завоював золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024. На "фініші" дистанції він випередив суперника з Китаю.

Комаров встановив новий паралімпійський рекорд, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Шосту медаль на Паралімпіаді у Парижі до скарбнички збірної України приніс 36-річний Олександр Комаров. Він став найкращим у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5. Першу половину дистанції українець подолав із другим часом, але незадовго до фінішу випередив на 0.45 секунди Ціньчжан Гуо з Китаю.

Олександр Комаров перевершив рекорд Паралімпіади-2012, який із результатом 1:09.35 хвилини встановив бразилець Даніель Діаш.

Паралімпіада-2024. Чоловіки. Плавання вільним стилем (100 м, клас S5).

Олександр Комаров (Україна) — 1:07.77 хвилини Ціньчжан Гуо (Китай) — 1:08.22 Кирило Пульвер — 1:09.41.

Олександр Комаров із золотою медаллю. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Друга медаль Ірини Пойди

Сьому нагороду на Паралімпіаді у Парижі виборола Ірина Пойда з Дніпровщини. Вона стала срібною призеркою у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5.

Українка пройшла половину дистанції на першому місці, проте на фініші поступилася суперниці з Великобританії, від якої Пойда відстала на 2.27 секунди.

Ірина Пойда на дистанції. Фото: Reuters/Eng Chin An

Паралімпіада-2024. Жінки. Плавання вільним стилем (100 м, клас S5).

Туллі Кірні (Великобританія) — 1:15.10 хвилини Ірина Пойда (Україна) — 1:17.37 Моніка Боджоні (Італія) — 1:21.74.

Це друга нагорода української спортсменки у Франції. Раніше вона стала володаркою срібної медалі на дистанції 200 метрів вільним стилем.

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