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Українські паралімпійці здобули перші перемоги в Парижі — які медалі отримали

30 серпня 2024 10:15
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Зеленський привітав українських призерів Паралімпійських ігор
Плавчиня Ірина Пойда, яка виборола срібну нагороду на Паралімпійських іграх. Фото: REUTERS/Eng Chin An
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Українські спортсмени-паралімпійці здобули перші перемоги у Парижі на Паралімпійських іграх-2024. Медальний залік України поповнився двома срібними та двома бронзовими медалями з плавання.

Успіхи українських спортсменів відзначив Президент України Володимир Зеленський

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"Перші перемоги наших паралімпійців у Парижі. Україна має дві срібні та дві бронзові медалі у плаванні", — написав Зеленський.

Хто з паралімпійців здобув медалі за плавання

Відомо, що 34-річний Антон Коль здобув срібло у плаванні на 100 метрів на спині. Ця медаль стала першою для України у Парижі-2024. Український параплавець є представником Дніпра у класі S1.Паралімпієць проплив 100-метрову дистанцію на спині за  2:33:49 хвилини. 

Представниця Херсона у класі S5, 26-річна Ірина Пойда виборола срібну нагороду на дистанції 200 метрів вільним стилем. Це її перша медаль у кар'єрі на Іграх. За підсумками всіх відбіркових запливів вона показала третій результат, який подолала за 2:52.04 хвилини.

20-річна параплавчиня, представниця Херсона у класі S6, Анна Гонтар, здобула бронзу у плаванні на 50 метрів вільним стилем. У фіналі спортсменка поступилась паралімпійській чемпіонці Цзян Юйянь 0.4 секунди. Загальний результат української спортсменки — 33.01 секунди.

Олександр Комаров, який представляє Донецьк в класі S5, подолав на плаванні дистанцію 200 метрів вільним стилем за 2:30.13 хвилини і здобув бронзу. Це перша нагорода для українського плавця за вісім років на Паралімпіадах.

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Україна Паралімпійські ігри Антон Коль медалі Анна Гонтар Ірина Пойда Олександр Комаров

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