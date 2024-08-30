Зеленский поздравил украинских призеров Паралимпийских игр

Пловец Ирина Пойда, завоевавшая серебряную награду на Паралимпийских играх. Фото: REUTERS/Eng Chin An

Украинские спортсмены-паралимпийцы одержали первые победы в Париже на Паралимпийских играх-2024. Медальный зачет Украины пополнился двумя серебряными и двумя бронзовыми плавающими медалями.

Успехи украинских спортсменов отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Первые победы наших паралимпийцев в Париже. У Украины две серебряные и две бронзовые медали в плавании", — написал Зеленский.

Кто из паралимпийцев получил медали за плавание

Известно, что 34-летний Антон Коль завоевал серебро в плавании на 100 метров на спине. Эта медаль стала первой для Украины в Париже-2024. Украинский параплаватель является представителем Днепра в классе S1. Паралимпиец проплыл 100-метровую дистанцию на спине за 2:33:49 минуты.

Представительница Херсона в классе S5, 26-летняя Ирина Пойда завоевала серебряную награду на дистанции 200 метров вольным стилем. Это ее первая медаль в карьере на Играх. По итогам всех отборочных заплывов она показала третий результат, преодоленный за 2:52.04 минуты.

20-летняя пловчиха, представительница Херсона в классе S6, Анна Гонтарь, получила бронзу в плавании на 50 метров свободным стилем. В финале спортсменка уступила паралимпийской чемпионке Цзян Юйянь 0.4 секунды. Общий результат украинской спортсменки — 33.01 секунды.

Александр Комаров, представляющий Донецк в классе S5, преодолел на плавании дистанцию 200 метров вольным стилем за 2:30.13 минуты и завоевал бронзу. Это первая награда для украинского пловца за восемь лет на Паралимпиадах.

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