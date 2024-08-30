Комаров принес Украине первую золотую медаль на Паралимпиаде в Париже

Александр Комаров после заплыва. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Пловец из Мариуполя Александр Комаров стал первым украинским спортсменом, который завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх-2024. На "финише" дистанции он опередил соперника из Китая.

Комаров установил новый паралимпийский рекорд, сообщает "Суспільне Спорт".

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Шестую медаль на Паралимпиаде в Париже в копилку сборной Украины принес 36-летний Александр Комаров. Он стал лучшим в плавании на дистанции 100 метров свободным стилем в классе S5. Первую половину дистанции украинец преодолел со вторым временем, но незадолго до финиша опередил на 0.45 секунды Циньчжан Гуо из Китая.

Александр Комаров превзошел рекорд Паралимпиады-2012, который с результатом 1:09.35 минуты установил бразилец Даниэль Диаш.

Паралимпиада-2024. Мужчины. Плавание свободным стилем (100 м, класс S5).

Александр Комаров (Украина) — 1:07.77 минуты Циньчжан Гуо (Китай) — 1:08.22 Кирилл Пульвер — 1:09.41.

Александр Комаров с золотой медалью. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Вторая медаль Ирины Пойды

Седьмую награду на Паралимпиаде в Париже завоевала Ирина Пойда из Днепропетровщины. Она стала серебряным призером в плавании на дистанции 100 метров свободным стилем в классе S5.

Украинка прошла половину дистанции на первом месте, однако на финише уступила сопернице из Великобритании, от которой Пойда отстала на 2.27 секунды.

Ирина Пойда на дистанции. Фото: Reuters/Eng Chin An

Паралимпиада-2024. Женщины. Плавание свободным стилем (100 м, класс S5).

Тулли Кирни (Великобритания) — 1:15.10 минуты Ирина Пойда (Украина) — 1:17.37 Моника Боджони (Италия) — 1:21.74.

Это вторая награда украинской спортсменки во Франции. Ранее она стала обладательницей серебряной медали на дистанции 200 метров свободным стилем.

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