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Конкурент Мудрика втретє за сезон отримав травму

27 лютого 2024 18:25
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Агабекян Карен
редактор
Конкурент Мудрика втретє за сезон отримав травму
Михайло Мудрик та Крістофер Нкунку. Фото: REUTERS/David Klein
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Агабекян Карен
редактор

У лондонському "Челсі" додалося поганих новин. Клуб через травму втратив лівого вінгера Крістофера Нкунку.

Про це повідомив журналіст Фабриціо Романо з посиланням на головного тренера команди Маурісіо Почеттіно.

Нкунку пропустить березневі матчі

За інформацією Почеттіно, у Нкунку травма, через яку він пропустить три-чотири тижні, але може й довше.

"Наразі прогнозується трьох-чотирьохитижнева відсутність. Сподіваємося, що не довше. Це важко для Нкунку, який готувався до сезону до отримання травму коліна. Оцінюватимемо ситуацію", — сказав Почеттіно.

Зазначимо, що Нкунку травмувався утретє після літнього переходу.

Крістофера у літнє міжсезоння "Челсі" купило з "РБ Лейпциг" за 60 мільйонів євро.

Цього сезону француз провів за "Челсі" дев'ять матчів, у яких забив два м'ячі. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість футболіста у 75 млн євро.

Після 26 турів "Челсі" посідає 11-те місце у турнірній таблиці та на чотири очки відстає від зони Ліги конференцій.

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Михайло Мудрик
Челсі
АПЛ
травма

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