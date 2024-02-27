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Конкурент Мудрика в третий раз за сезон получил травму

27 февраля 2024 18:25
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Агабекян Карен
редактор
Конкурент Мудрика в третий раз за сезон получил травму
Михаил Мудрик и Кристофер Нкунку. Фото: REUTERS/David Klein
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Агабекян Карен
редактор

В лондонском "Челси" добавилось плохих новостей. Клуб из-за травмы потерял левого вингера Кристофера Нкунку.

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на главного тренера команды Маурисио Почеттино.

Нкунку пропустит мартовские матчи

По информации Почеттино, у Нкунку травма, из-за которой он пропустит три-четыре недели, но может и дольше.

"В настоящий момент прогнозируется трех-четырехнедельное отсутствие. Надеемся, что не дольше. Это трудно для Нкунку, который готовился к сезону до получения травмы колена. Будем оценивать ситуацию", — сказал Почеттино.

Отметим, что Нкунку травмировался в третий раз после летнего перехода.

Кристофера в летнее межсезонье "Челси" купило из "РБ Лейпциг" за 60 миллионов евро.

В текущем сезоне француз провел за "Челси" девять матчей, в которых забил два мяча. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость футболиста в 75 млн евро.

После 26 туров "Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице и на четыре очка отстает от зоны Лиги конференций.

Напомним, донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

Хаби Алонсо назвал клуб, в котором хочет работать после "Байера".

Михаил Мудрик
Челси
АПЛ
травма

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