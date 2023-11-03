Конопля назвав головну причину перемоги Шахтаря над Динамо

Юхим Конопля вкидає м'яч з ауту. Скриншот 2+2

Захисник збірної України Юхим Конопля прокоментував перемогу донецького "Шахтаря" над "Динамо" у матчі 13 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Футболіст "гірників" вважає, що у його команди виявилося більше сил.

Конопля відзначив кризу у грі "Динамо", повідомляє Football Hub.

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"Динамо" створило більше моментів біля воріт "Шахтаря" у центральному поєдинку туру, але "гірники" забили єдиний гол у цьому протистоянні. На початку другого тайму Олександр Зубков зумів переграти Георгія Бущана.

Конопля відзначив характер "Шахтаря"

Молодий український захисник підтвердив, що "гірники" були максимально мотивовані в цьому матчі. Він віддав належне "Динамо" та заявив, що кияни провели дуже хороший матч. 24-річний футболіст вважає, що після перерви господарі поля втомилися.

"Ми більше володіли м'ячем і намагалися грати у свій футбол. Протистояння залишилося таким самим, як і в минулі роки. Так, у "Динамо" криза, але все одно хлопці показали гідний рівень. Думаю, що і вони, і ми боротимемося за чемпіонство до останнього туру", — заявив Юхим Конопля.

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