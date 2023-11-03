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Конопля назвал главную причину победы Шахтера над Динамо

3 ноября 2023 19:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Конопля назвал главную причину победы Шахтера над Динамо
Ефим Конопля вбрасывает мяч из аута. Скриншот 2+2
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал победу донецкого "Шахтера" над "Динамо" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Футболист "горняков" считает, что у его команды оказалось больше сил. 

Конопля отметил кризис в игре "Динамо", сообщает Football Hub.

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"Динамо" создало больше моментов у ворот "Шахтера" в центральном поединке тура, но "горняки" забили единственный гол в этом противостоянии. В начале второго тайма Александр Зубков сумел переиграть Георгия Бущана. 

Конопля отметил характер "Шахтера" 

Молодой украинский защитник подтвердил, что "горняки" были предельно мотивированы в этом матче. Он отдал должное "Динамо" и заявил, что киевляне провели очень хороший матч. При этом 24-летний футболист считает, что после перерыва хозяева поля устали. 

"Мы больше владели мячом и старались играть в свой футбол. Противостояние осталось таким же, как и в прошлые годы. Да, у "Динамо" кризис, но все равно парни показали достойный уровень. Думаю, что и они, и мы будем бороться за чемпионство до последнего тура", — заявил Ефим Конопля. 

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб. 

Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера "Динамо" и завершил карьеру. 

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам. 

Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды. 

Миколенко установил уникальное достижение в английской Премьер-лиге. 

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