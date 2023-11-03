Конопля назвал главную причину победы Шахтера над Динамо

Ефим Конопля вбрасывает мяч из аута. Скриншот 2+2

Защитник сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал победу донецкого "Шахтера" над "Динамо" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Футболист "горняков" считает, что у его команды оказалось больше сил.

Конопля отметил кризис в игре "Динамо", сообщает Football Hub.

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"Динамо" создало больше моментов у ворот "Шахтера" в центральном поединке тура, но "горняки" забили единственный гол в этом противостоянии. В начале второго тайма Александр Зубков сумел переиграть Георгия Бущана.

Конопля отметил характер "Шахтера"

Молодой украинский защитник подтвердил, что "горняки" были предельно мотивированы в этом матче. Он отдал должное "Динамо" и заявил, что киевляне провели очень хороший матч. При этом 24-летний футболист считает, что после перерыва хозяева поля устали.

"Мы больше владели мячом и старались играть в свой футбол. Противостояние осталось таким же, как и в прошлые годы. Да, у "Динамо" кризис, но все равно парни показали достойный уровень. Думаю, что и они, и мы будем бороться за чемпионство до последнего тура", — заявил Ефим Конопля.

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