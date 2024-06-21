Конопля назвав головну сильну рису у грі збірної Словаччини

Юхим Конопля під час матчу. Фото: УАФ

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля поділився настроєм на матч Євро-2024 проти Словаччини. Футболіст запевнив, що команда розуміє, наскільки важливою є перемога у цьому протистоянні.

Конопля назвав головний сильні сторони у грі суперника в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

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Конопля похвалив збірну Словаччини

Захисник "синьо-жовтих" Юхим Конопля високо оцінив потенціал команди Франческо Кальцоне. Словаччина була аутсайдером пари перед матчем із Бельгією, але зуміла обіграти "червоних дияволів". У разі перемоги над Україною ця команда вийде у плей-офф Євро-2024.

Юхим Конопля у збірній України. Фото: УАФ

Конопля вважає, що збірна Словаччини більш організовано грає в обороні в порівнянні з Румунією. Вона досягає успіху внаслідок командного футболу, а не індивідуальних дій окремих зірок.

"Нам необхідно навчитися у гравців Словаччини тому, як вони викладатимуться на полі. Ми хочемо реабілітуватися. З нашого боку точно буде самовіддача", — пообіцяв Конопля.

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