Конопля назвал главную сильную сторону в игре сборной Словакии

Ефим Конопля во время матча. Фото: УАФ

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля поделился настроем на матч Евро-2024 против Словакии. Футболист заверил, что команда понимает, насколько важной является победа в этом противостоянии.

Конопля назвал главный сильные стороны в игре соперника в интервью YouTube-каналу "Взбірна".

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Конопля похвалил сборную Словакии

Защитник "сине-желтых" Ефим Конопля высоко оценил потенциал команды Франческо Кальцоне. Словакия была аутсайдером пары перед матчем с Бельгией, но сумела обыграть "красных дьяволов". В случае победы над Украиной эта команды выйдет в плей-офф Евро-2024.

Ефим Конопля в сборной Украины. Фото: УАФ

Конопля считает, что сборная Словакии более организованно играет в обороне по сравнению с Румынией. Она добивается успеха за счет командного футбола, а не индивидуальных действий отдельных звезд.

"Нам необходимо научиться у игроков Словакии тому, как они выкладываться на поле. Мы хотим реабилитироваться. С нашей стороны точно будет самоотдача", — пообещал Конопля.

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