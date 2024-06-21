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Конопля рассказал, чему сборная Украины должна научиться у Словакии

21 июня 2024 11:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Конопля назвал главную сильную сторону в игре сборной Словакии
Ефим Конопля во время матча. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля поделился настроем на матч Евро-2024 против Словакии. Футболист заверил, что команда понимает, насколько важной является победа в этом противостоянии. 

Конопля назвал главный сильные стороны в игре соперника в интервью YouTube-каналу "Взбірна". 

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Конопля похвалил сборную Словакии 

Защитник "сине-желтых" Ефим Конопля высоко оценил потенциал команды Франческо Кальцоне. Словакия была аутсайдером пары перед матчем с Бельгией, но сумела обыграть "красных дьяволов". В случае победы над Украиной эта команды выйдет в плей-офф Евро-2024. 

Ефим Конопля
Ефим Конопля в сборной Украины. Фото: УАФ

Конопля считает, что сборная Словакии более организованно играет в обороне по сравнению с Румынией. Она добивается успеха за счет командного футбола, а не индивидуальных действий отдельных звезд. 

"Нам необходимо научиться у игроков Словакии тому, как они выкладываться на поле. Мы хотим реабилитироваться. С нашей стороны точно будет самоотдача", — пообещал Конопля. 

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Сборная Украины по футболу
Словакия
Евро-2024
Ефим Конопля

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