Конопля назвал главную сильную сторону в игре сборной Словакии

Конопля рассказал, чему сборная Украины должна научиться у Словакии
Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля поделился настроем на матч Евро-2024 против Словакии. Футболист заверил, что команда понимает, насколько важной является победа в этом противостоянии.
Конопля назвал главный сильные стороны в игре соперника в интервью YouTube-каналу "Взбірна".
Сборная Украины завершает подготовку к поединку с национальной командой Словакии. Подопечные Сергея Реброва серьезно относятся к будущему сопернику, речи о недооценке нет. Все игроки понимают, что стоит на кону.
Конопля похвалил сборную Словакии
Защитник "сине-желтых" Ефим Конопля высоко оценил потенциал команды Франческо Кальцоне. Словакия была аутсайдером пары перед матчем с Бельгией, но сумела обыграть "красных дьяволов". В случае победы над Украиной эта команды выйдет в плей-офф Евро-2024.
Конопля считает, что сборная Словакии более организованно играет в обороне по сравнению с Румынией. Она добивается успеха за счет командного футбола, а не индивидуальных действий отдельных звезд.
"Нам необходимо научиться у игроков Словакии тому, как они выкладываться на поле. Мы хотим реабилитироваться. С нашей стороны точно будет самоотдача", — пообещал Конопля.
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