Конопля із Шахтаря назвав термін відновлення після травми

Юхим Конопля під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Захисник "Шахтаря" Юхим Конопля отримав травму у матчі першого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Футболіст попросив заміну ще у першому таймі після зіткнення із суперником.

Конопля розповів про характер свого пошкодження та терміни повернення на поле в інтерв'ю "Трибуні".

Читайте також:

"Шахтар" втратив одразу двох футболістів збірної України у першому таймі матчу Ліги чемпіонів проти "Болоньї". Окрім Юхима Коноплі, не зміг продовжити гру і форвард Данило Сікан.

Футболісти "Шахтаря" перед матчем Фото: пресслужба клубу

Ступінь травми Коноплі

Захисник "Шахтаря" залишив поле на 41-й хвилині першого тайму у матчі проти "Болоньї". Наступного дня після поєдинку, який завершився внічию з рахунком 0:0, футболіст заявив, що все ще страждає від наслідків травми.

"Болить бік, боляче нагинатися, ударили в косий м'яз. Поки не знаємо деталей, потрібне обстеження, напевно, МРТ", — пояснив Конопля.

У сезоні 2024/2025 футболіст провів за "Шахтар" п'ять поєдинків і не відзначився результативними діями. При цьому у вересні він забив гол у складі збірної України.

Нагадаємо, Мудрик зможе перезапустити кар'єру в іншій лізі — готується трансфер.

Дебют колишнього гравця збірної України в Лізі чемпіонів став провалом.

Красюк розкрив правду, чому Усика затримали у Польщі.

"Арсенал" знайшов заміну Зінченку — до АПЛ переїде зірка з Іспанії.

Дружина футболіста "Шахтаря" показала свої форми перед матчем Ліги чемпіонів — фото.