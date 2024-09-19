Конопля из Шахтера назвал срок восстановления после травмы

Конопля рассказал, когда вернется на поле после травмы
Защитник "Шахтера" Ефим Конопля получил травму в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов. Футболист попросил замену еще в первом тайме после столкновения с соперником.
Конопля рассказал о характере своего повреждения и сроках возвращения на поле в интервью "Трибуне".
"Шахтер" потерял сразу двух футболистов сборной Украины в первом тайме матча Лиги чемпионов против "Болоньи". Помимо Ефима Конопли не смог продолжить игру и форвард Даниил Сикан.
Степень травмы Конопли
Защитник "Шахтера" покинул поле на 41-й минуте первого тайма в матче против "Болоньи". На следующий день после поединка, который завершился вничью со счетом 0:0, футболист заявил, что все еще страдает от последствий травмы.
"Болит бок, больно нагибаться, ударили в косую мышцу. Пока не знаем деталей, нужно обследование, наверное, МРТ", — объяснил Конопля.
В сезоне 2024/2025 футболист провел за "Шахтер" пять поединков и не отметился результативными действиями. При этом в сентябре он забил гол в составе сборной Украины.
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