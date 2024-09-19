Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Конопля рассказал, когда вернется на поле после травмы arrow

Конопля рассказал, когда вернется на поле после травмы

19 сентября 2024 16:15
Сергей Романчук - Редактор
Конопля из Шахтера назвал срок восстановления после травмы
Ефим Конопля во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Сергей Романчук - Редактор

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля получил травму в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов. Футболист попросил замену еще в первом тайме после столкновения с соперником.

Конопля рассказал о характере своего повреждения и сроках возвращения на поле в интервью "Трибуне". 

Читайте также:

"Шахтер" потерял сразу двух футболистов сборной Украины в первом тайме матча Лиги чемпионов против "Болоньи". Помимо Ефима Конопли не смог продолжить игру и форвард Даниил Сикан. 

Шахтер Донецк
Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Степень травмы Конопли 

Защитник "Шахтера" покинул поле на 41-й минуте первого тайма в матче против "Болоньи". На следующий день после поединка, который завершился вничью со счетом 0:0, футболист заявил, что все еще страдает от последствий травмы. 

"Болит бок, больно нагибаться, ударили в косую мышцу. Пока не знаем деталей, нужно обследование, наверное, МРТ", — объяснил Конопля.

В сезоне 2024/2025 футболист провел за "Шахтер" пять поединков и не отметился результативными действиями. При этом в сентябре он забил гол в составе сборной Украины. 

Напомним, Мудрик сможет перезапустить карьеру в другой лиге — готовится трансфер. 

Дебют бывшего игрока сборной Украины в Лиге чемпионов стал провалом

Красюк раскрыл правду, почему Усика задержали в Польше. 

"Арсенал" нашел замену Зинченко — в АПЛ переедет звезда из Испании. 

Жена футболиста "Шахтера" показала свои формы перед матчем Лиги чемпионов — фото. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Ефим Конопля

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:23 Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион заявил, что Зинченко волнуется за свою жизнь из-за угроз

16:23 Тищенко продлили срок домашнего ареста

16:15 Конопля рассказал, когда вернется на поле после травмы

15:52 Беременная Анжелика Терлюга покорила сеть романтической фотосессией в Одессе

15:51 Банковские услуги можно будет получить на почте — Гетманцев объяснил детали

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

15:46 Убийство Ирины Фарион — подозреваемому продолжили меру пресечения

15:37 Адвокат объяснил, могут ли украинцы на улицах фиксировать на камеру действия ТЦК

15:31 Буряк объяснил, что поможет Динамо победить Лацио в Лиге Европы

15:27 Дело Одесского припортового завода — появился новый подозреваемый

15:24 В Будапеште Дунай вышел из берегов — вода доходит до венгерского парламента

16:23 Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион заявил, что Зинченко волнуется за свою жизнь из-за угроз

16:23 Тищенко продлили срок домашнего ареста

16:15 Конопля рассказал, когда вернется на поле после травмы

15:52 Беременная Анжелика Терлюга покорила сеть романтической фотосессией в Одессе

15:51 Банковские услуги можно будет получить на почте — Гетманцев объяснил детали

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

15:46 Убийство Ирины Фарион — подозреваемому продолжили меру пресечения

15:37 Адвокат объяснил, могут ли украинцы на улицах фиксировать на камеру действия ТЦК

15:31 Буряк объяснил, что поможет Динамо победить Лацио в Лиге Европы

15:27 Дело Одесского припортового завода — появился новый подозреваемый

15:24 В Будапеште Дунай вышел из берегов — вода доходит до венгерского парламента

Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Text

13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Text

10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Text

09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

Text

08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Text

21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

Text

19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Text

17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации