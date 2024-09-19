Конопля из Шахтера назвал срок восстановления после травмы

Ефим Конопля во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля получил травму в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов. Футболист попросил замену еще в первом тайме после столкновения с соперником.

Конопля рассказал о характере своего повреждения и сроках возвращения на поле в интервью "Трибуне".

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Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Степень травмы Конопли

Защитник "Шахтера" покинул поле на 41-й минуте первого тайма в матче против "Болоньи". На следующий день после поединка, который завершился вничью со счетом 0:0, футболист заявил, что все еще страдает от последствий травмы.

"Болит бок, больно нагибаться, ударили в косую мышцу. Пока не знаем деталей, нужно обследование, наверное, МРТ", — объяснил Конопля.

В сезоне 2024/2025 футболист провел за "Шахтер" пять поединков и не отметился результативными действиями. При этом в сентябре он забил гол в составе сборной Украины.

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