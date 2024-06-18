Конопля розповів, що команда почула критику та просить підтримки вболівальників

Конопля розповів, що думає про критику після Румунії
Збірна України 17 червня у першому турі групи Е чемпіонату Європи зазнала поразки від команди Румунії. Синьо-жовті пропустили три м'ячі.
Після гри правий захисник збірної України Юхим Конопля в Instagram вибачився перед уболівальниками.
Команда почула вболівальників
Конопля вибачився перед уболівальниками за погану гру та результат у матчі з Румунією. Футболіст вважає, що для них це була провальна гра.
Конопля зазначив, що, попри труднощі, у наступних двох матчах їм потрібно стрибнути вище голови та виграти.
Захисник також додав, що вони читають і чують усі зауваження, дякують за критику та сприймають її.
Гравець додав, що зараз команда готується до наступного матчу і тому він попросив уболівальників підтримати збірну та кожного гравця.
Наступний матч Україна проведе зі Словаччиною 21 червня. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.
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