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Конопля розповів, що думає про критику після Румунії

18 червня 2024 23:53
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Агабекян Карен
редактор
Конопля розповів, що команда почула критику та просить підтримки вболівальників
Захисник збірної України Юхим Конопля. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України 17 червня у першому турі групи Е чемпіонату Європи зазнала поразки від команди Румунії. Синьо-жовті пропустили три м'ячі.

Після гри правий захисник збірної України Юхим Конопля в Instagram вибачився перед уболівальниками.

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Повідомлення Юхима Коноплі. Фото: скріншот

Команда почула вболівальників

Конопля вибачився перед уболівальниками за погану гру та результат у матчі з Румунією. Футболіст вважає, що для них це була провальна гра.

Конопля зазначив, що, попри труднощі, у наступних двох матчах їм потрібно стрибнути вище голови та виграти.

Захисник також додав, що вони читають і чують усі зауваження, дякують за критику та сприймають її.

Гравець додав, що зараз команда готується до наступного матчу і тому він попросив уболівальників підтримати збірну та кожного гравця.

Наступний матч Україна проведе зі Словаччиною 21 червня. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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футбол
Збірна України з футболу
Румунія
Євро-2024 по футболу
Юхим Конопля

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