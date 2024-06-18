Конопля розповів, що команда почула критику та просить підтримки вболівальників

Захисник збірної України Юхим Конопля. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Збірна України 17 червня у першому турі групи Е чемпіонату Європи зазнала поразки від команди Румунії. Синьо-жовті пропустили три м'ячі.

Після гри правий захисник збірної України Юхим Конопля в Instagram вибачився перед уболівальниками.

Читайте також:

Повідомлення Юхима Коноплі. Фото: скріншот

Команда почула вболівальників

Конопля вибачився перед уболівальниками за погану гру та результат у матчі з Румунією. Футболіст вважає, що для них це була провальна гра.

Конопля зазначив, що, попри труднощі, у наступних двох матчах їм потрібно стрибнути вище голови та виграти.

Захисник також додав, що вони читають і чують усі зауваження, дякують за критику та сприймають її.

Гравець додав, що зараз команда готується до наступного матчу і тому він попросив уболівальників підтримати збірну та кожного гравця.

Наступний матч Україна проведе зі Словаччиною 21 червня. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.

Поразка України від Румунії подарувала багато цікавих мемів — фото.

Футболісти збірної України виставили Реброва з роздягальні після поразки від Румунії.

Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.