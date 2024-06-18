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Конопля рассказал, что думает о критике после Румынии

18 июня 2024 23:53
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Агабекян Карен
редактор
Конопля рассказал, что команда услышала критику и просит поддержки болельщиков
Защитник сборной Украины Ефим Конопля. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины 17 июня в первом туре группы Е чемпионата Европы потерпела поражение от команды Румынии. Сине-желтые пропустили три мяча.

После игры правый защитник сборной Украины Ефим Конопля в Instagram извинился перед болельщиками.

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Сообщение Ефима Конопли. Фото: скриншот

Команда услышала болельщиков

Конопля извинился перед болельщиками за плохую игру и результат в матче с Румынией. Футболист считает, что для них это была провальная игра.

Конопля отметил, что, несмотря на трудности, в следующих двух матчах им нужно прыгнуть выше головы и выиграть.

Защитник также добавил, что они читают и слышат все замечания, благодарят за критику и воспринимают ее.

Игрок добавил, что сейчас команда готовятся к следующему матчу и поэтому он попросил болельщиков поддержать сборную и каждого игрока.

Следующий матч Украина проведет со Словакией 21 июня. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

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футбол
Сборная Украины по футболу
Румыния
Евро-2024 по футболу
Ефим Конопля

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