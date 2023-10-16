Коноплянка хоче зіграти на Євро-2024: що відомо
Колишній півзахисник "Дніпра" Євген Коноплянка не втрачає надію потрапити до заявки збірної України на Євро-2024. Він не сумнівається, що команда Сергія Реброва зуміє кваліфікуватися на турнір.
Коноплянка розповів, що робить заради повернення до збірної, повідомляє Primasport.
Євген Коноплянка приєднався до румунського клубу "Клуж" перед початком цього сезону. Він не є гравцем стартового складу. За майже половину сезону 24-річний українець лише двічі виходив на поле.
Коноплянка на Євро-2024
Попри відсутність стабільної ігрової практики, півзахисник мріє знову потрапити до заявки збірної України. Євген Коноплянка мріє взяти участь у матчах чемпіонату Європи з футболу, що відбудеться у 2024 році. За словами футболіста, саме з цією метою він перейшов у "Клуж".
За останні роки Коноплянка лише один раз виходив на поле у складі збірної України. Це було у виїзному поєдинку з Англією (0:2), коли "синьо-жовтих" на одну гру очолив Сергій Ребров. Євген провів на полі лише хвилину.
"Я не втрачаю віри. Зроблю все можливе, щоб якнайчастіше грати за "Клуж", забивати голи й робити результативні передачі. Це допоможе повернутися до національної команди", — розповів Євген Коноплянка.
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