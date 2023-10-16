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Коноплянка хоче зіграти на Євро-2024: що відомо

16 жовтня 2023 16:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Коноплянка хоче зіграти на Євро-2024: що відомо
Євген Коноплянка під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник "Дніпра" Євген Коноплянка не втрачає надію потрапити до заявки збірної України на Євро-2024. Він не сумнівається, що команда Сергія Реброва зуміє кваліфікуватися на турнір.

Коноплянка розповів, що робить заради повернення до збірної, повідомляє Primasport.

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Євген Коноплянка приєднався до румунського клубу "Клуж" перед початком цього сезону. Він не є гравцем стартового складу. За майже половину сезону 24-річний українець лише двічі виходив на поле.

Євген Коноплянка
Євген Коноплянка у "Клужі". Фото: instagram.com/konoplyanka.official/

Коноплянка на Євро-2024

Попри відсутність стабільної ігрової практики, півзахисник мріє знову потрапити до заявки збірної України. Євген Коноплянка мріє взяти участь у матчах чемпіонату Європи з футболу, що відбудеться у 2024 році. За словами футболіста, саме з цією метою він перейшов у "Клуж".

За останні роки Коноплянка лише один раз виходив на поле у складі збірної України. Це було у виїзному поєдинку з Англією (0:2), коли "синьо-жовтих" на одну гру очолив Сергій Ребров. Євген провів на полі лише хвилину.

"Я не втрачаю віри. Зроблю все можливе, щоб якнайчастіше грати за "Клуж", забивати голи й робити результативні передачі. Це допоможе повернутися до національної команди", — розповів Євген Коноплянка.

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