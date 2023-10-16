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Коноплянка хочет сыграть на Евро-2024: что известно

16 октября 2023 16:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Коноплянка хочет сыграть на Евро-2024: что известно
Евгений Коноплянка во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник "Днепра" Евгений Коноплянка не теряет надежду попасть в заявку сборной Украины на Евро-2024. Он не сомневается в том, что команда Сергея Реброва сумеет квалифицироваться на турнир.

Коноплянка рассказал, что делает ради возвращения в сборную, сообщает Primasport

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Евгений Коноплянка присоединился к румынскому клубу "Клуж" перед началом нынешнего сезона. Он не является игроком стартового состава. За почти половину сезона 24-летний украинцев всего дважды выходил на поле. 

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка в "Клуже". Фото: instagram.com/konoplyanka.official/

Коноплянка на Евро-2024 

Несмотря на отсутствие стабильной игровой практики полузащитник мечтает снова попасть в заявку сборной Украины. Евгений Коноплянка мечтает принять участие в матчах чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2024 году. По словам футболиста, именно с этой целью он перешел в "Клуж". 

За последние годы Коноплянка всего один раз выходил на поле в составе сборной Украины. Это было в выездном поединке с Англией (0:2), когда "сине-желтых" на одну игру возглавил Сергей Ребров. Евгений провел на поле всего минуту. 

"Я не теряю веры. Сделаю все возможное, чтобы как можно чаще играть за "Клуж", забивать голы и делать результативные передачи. Это поможет вернуться в национальную команду", — рассказал Евгений Коноплянка. 

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