Коноплянка хочет сыграть на Евро-2024: что известно
Бывший полузащитник "Днепра" Евгений Коноплянка не теряет надежду попасть в заявку сборной Украины на Евро-2024. Он не сомневается в том, что команда Сергея Реброва сумеет квалифицироваться на турнир.
Коноплянка рассказал, что делает ради возвращения в сборную, сообщает Primasport.
Евгений Коноплянка присоединился к румынскому клубу "Клуж" перед началом нынешнего сезона. Он не является игроком стартового состава. За почти половину сезона 24-летний украинцев всего дважды выходил на поле.
Коноплянка на Евро-2024
Несмотря на отсутствие стабильной игровой практики полузащитник мечтает снова попасть в заявку сборной Украины. Евгений Коноплянка мечтает принять участие в матчах чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2024 году. По словам футболиста, именно с этой целью он перешел в "Клуж".
За последние годы Коноплянка всего один раз выходил на поле в составе сборной Украины. Это было в выездном поединке с Англией (0:2), когда "сине-желтых" на одну игру возглавил Сергей Ребров. Евгений провел на поле всего минуту.
"Я не теряю веры. Сделаю все возможное, чтобы как можно чаще играть за "Клуж", забивать голы и делать результативные передачи. Это поможет вернуться в национальную команду", — рассказал Евгений Коноплянка.
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