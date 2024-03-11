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Коноплянка незабаром оголосить про завершення кар'єри — він уже знайшов нову роботу

11 березня 2024 19:28
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Агабекян Карен
редактор
Коноплянка незабаром оголосить про завершення кар'єри — він уже знайшов нову роботу
Євген Коноплянка у збірній України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ветеран українського футболу Євген Коноплянка більше не шукатиме нову команду. Останнім його клубом був румунський "Клуж".

За інформацією порталу Sport24, Коноплянка незабаром оголосить про завершення кар'єри.

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Євген Коноплянка у Румунії. Фото: "Клуж"

Коноплянка знайшов нову роботу

За інформацією джерела, Коноплянка після невдач у "Шахтарі", "Краковії" та "Клужі" вирішив завершити з футболом. Причиною такого рішення стали постійні травми.

При цьому 34-річний вінгер працюватиме агентом у зв'язку з колишнім партнером по "Дніпру" та збірною України Романом Зозулею.

Українські футболісти створять власну агенцію, яка займатиметься переходами українських гравців до європейських чемпіонатів.

За свій останній клуб Коноплянка зіграв 54 хвилини у 4 матчах, голів не забивав і асистів не віддавав.

Також за свою кар'єру Коноплянка грав за "Дніпро", "Севілью", "Шальке" та "Краковію".

За збірну України Коноплянка провів 87 матчів, у яких забив 21 м'яч.

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футбол
Євген Коноплянка
кар'єра
українські легіонери (футбол)

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