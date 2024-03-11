Коноплянка незабаром оголосить про завершення кар'єри — він уже знайшов нову роботу
Ветеран українського футболу Євген Коноплянка більше не шукатиме нову команду. Останнім його клубом був румунський "Клуж".
За інформацією порталу Sport24, Коноплянка незабаром оголосить про завершення кар'єри.
Коноплянка знайшов нову роботу
За інформацією джерела, Коноплянка після невдач у "Шахтарі", "Краковії" та "Клужі" вирішив завершити з футболом. Причиною такого рішення стали постійні травми.
При цьому 34-річний вінгер працюватиме агентом у зв'язку з колишнім партнером по "Дніпру" та збірною України Романом Зозулею.
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За свій останній клуб Коноплянка зіграв 54 хвилини у 4 матчах, голів не забивав і асистів не віддавав.
Також за свою кар'єру Коноплянка грав за "Дніпро", "Севілью", "Шальке" та "Краковію".
За збірну України Коноплянка провів 87 матчів, у яких забив 21 м'яч.
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