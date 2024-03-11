Коноплянка незабаром оголосить про завершення кар'єри — він уже знайшов нову роботу

Євген Коноплянка у збірній України. Фото: УАФ

Ветеран українського футболу Євген Коноплянка більше не шукатиме нову команду. Останнім його клубом був румунський "Клуж".

За інформацією порталу Sport24, Коноплянка незабаром оголосить про завершення кар'єри.

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Коноплянка знайшов нову роботу

За інформацією джерела, Коноплянка після невдач у "Шахтарі", "Краковії" та "Клужі" вирішив завершити з футболом. Причиною такого рішення стали постійні травми.

При цьому 34-річний вінгер працюватиме агентом у зв'язку з колишнім партнером по "Дніпру" та збірною України Романом Зозулею.

Українські футболісти створять власну агенцію, яка займатиметься переходами українських гравців до європейських чемпіонатів.

За свій останній клуб Коноплянка зіграв 54 хвилини у 4 матчах, голів не забивав і асистів не віддавав.

Також за свою кар'єру Коноплянка грав за "Дніпро", "Севілью", "Шальке" та "Краковію".

За збірну України Коноплянка провів 87 матчів, у яких забив 21 м'яч.

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