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Коноплянка вскоре объявит о завершении карьеры — он уже нашел новую работу

11 марта 2024 19:28
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Агабекян Карен
редактор
Коноплянка вскоре объявит о завершении карьеры — он уже нашел новую работу
Евгений Коноплянка в сборной Украины. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ветеран украинского футбола Евгений Коноплянка больше не будет искать новую команду. Последним его клубом был румынский "Клуж".

По информации портала Sport24, Коноплянка вскоре объявит о завершении карьеры.

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Евгений Коноплянка в Румынии. Фото: "Клуж"

Коноплянка нашел новую работу

По информации источника, Коноплянка после неудач в "Шахтере", "Краковии" и "Клуже" решил завершить с футболом. Причиной такого решения стали постоянные травмы.

При этом 34-летний вингер будет работать агентом в связке с бывшим партнером по "Днепру" и сборной Украины Романом Зозулей.

Украинские футболисты создадут собственное агентство, которое будет заниматься переходами украинских игроков в европейские чемпионаты.

За свой последний клуб Коноплянка сыграл 54 минуты в 4 матчах, голов не забивал, и ассистов не отдавал.

Также за свою карьеру Коноплянка играл за "Днепр", "Севилью", "Шальке" и "Краковию".

За сборную Украины Коноплянка провел 87 матчей, в которых забил 21 мяч.

Напомним, голкипер Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить известный украинский клуб. 

Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола рассказал, есть ли у него конфликт с Де Брюйне. 

Теннисистка Элина Свитолина пожаловалась на травму и усталость. 

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.

футбол
Евгений Коноплянка
карьера
украинские легионеры (футбол)

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