Коноплянка вскоре объявит о завершении карьеры — он уже нашел новую работу
Ветеран украинского футбола Евгений Коноплянка больше не будет искать новую команду. Последним его клубом был румынский "Клуж".
По информации портала Sport24, Коноплянка вскоре объявит о завершении карьеры.
Коноплянка нашел новую работу
По информации источника, Коноплянка после неудач в "Шахтере", "Краковии" и "Клуже" решил завершить с футболом. Причиной такого решения стали постоянные травмы.
При этом 34-летний вингер будет работать агентом в связке с бывшим партнером по "Днепру" и сборной Украины Романом Зозулей.
Украинские футболисты создадут собственное агентство, которое будет заниматься переходами украинских игроков в европейские чемпионаты.
За свой последний клуб Коноплянка сыграл 54 минуты в 4 матчах, голов не забивал, и ассистов не отдавал.
Также за свою карьеру Коноплянка играл за "Днепр", "Севилью", "Шальке" и "Краковию".
За сборную Украины Коноплянка провел 87 матчей, в которых забил 21 мяч.
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