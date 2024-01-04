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Коноплянка рассказал о скандальных деталях своего ухода из Клужа

4 января 2024 10:32
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Агабекян Карен
редактор
Коноплянка рассказал о скандальных деталях своего ухода из Клужа
Украинский футболист Евгений Коноплянка. Фото: "Клуж"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Румынский ЧФР "Клуж" и украинец Евгений Коноплянка разорвали контракт по обоюдному согласию. Как оказалось, у футболиста был конфликт с тренером и руководством клуба.

Об этом украинец рассказал в интервью "Украинскому футболу".

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Тренер играл в "бей-беги, атака приходи"

По словам Коноплянки, он не просил у клуба и тренера никаких вторых шансов. Евгений поставил перед руководством условие, либо он, либо тренер Мандорлини. Украинец уверен, что специалист не хотел видеть его в команде.

"Я сказал президенту, что при условии оставления тренера Мандорлини в команде, мне здесь нечего делать. Его тактика – "беги-бей, атака приходи", — сказал игрок.

Евгений рассказал, что у него не было проблем с травмами, о которых говорили президент и тренер клуба. При этом он был готов и сидел на скамейке запасных.

Коноплянка отметил, что между руководством и тренером не было коммуникации, поскольку его подписал президент, а тренер играл при схеме 5-3-2, где не было места украинцу.

"Возможность изменить ситуацию у меня не было. Результаты команды говорят сами за себя. Надо признавать ошибки, а не обвинять человека в симуляции, когда он не имеет возможности выйти на поле", — добавил украинец.

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