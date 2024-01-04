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Коноплянка розповів про скандальні деталі свого відходу з Клужа

4 січня 2024 10:32
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Агабекян Карен
редактор
Коноплянка розповів про скандальні деталі свого відходу з Клужа
Український футболіст Євген Коноплянка. Фото: "Клуж"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Румунський ЧФР "Клуж" та українець Євген Коноплянка розірвали контракт за взаємною згодою. Як виявилося, у футболіста був конфлікт із тренером та керівництвом клубу.

Про це українець розповів в інтерв'ю "Українському футболу" .

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Тренер грав у "бій-біжи, атака прийди"

За словами Коноплянки, він не просив у клубу та тренера жодних других шансів. Євген поставив перед керівництву умову, або він, або тренер Мандорліні. Українець упевнений, що фахівець не хотів бачити його у команді.

"Я сказав президенту, що за умови залишення тренера Мандорліні в команді, мені тут нічого робити. Його тактика — "біжи-бий, атака прийди", — сказав гравець.

Євген розповів, що у нього не було проблем із травмами, про які говорили президент та тренер клубу. При цьому він був готовий і сидів на лаві запасних.

Коноплянка зазначив, що між керівництвом та тренером не було комунікації, оскільки його підписав президент, а тренер грав за схеми 5-3-2, де не було місця українцю.

"Можливості змінити ситуацію в мене не було. Результати команди говорять самі за себе. Треба визнавати помилки, а не звинувачувати людину в симуляції, коли вона не має можливості вийти на поле", — додав українець.

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