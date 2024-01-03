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Коноплянка остался без клуба — какая причина

3 января 2024 18:59
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Агабекян Карен
редактор
Коноплянка остался без клуба — какая причина
Вингер ЧФР Евгений Коноплянка. Фото: Digi Sport
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка снова будет искать себе команду. Карьера в Румынии не заладилась.

Футболист и румынский "Клуж" разорвали контракт, сообщила пресс-служба клуба.

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Карьера в Румынии у 34-летнего футболиста не заладилась изначально. Если сначала ему давали время со скамейки в конце матча, то затем Евгений даже в заявку перестал попадать.

С июля Коноплянка сыграл за "Клуж" 54 минуты и не отличился ни одним результативным действием.

Вместо игры украинец отметился конфликтом с главным тренером. К тому же в футболисте разочаровался президент клуба, у которого были большие планы на футболиста.

По словам Коноплянки, ему обещали больше игрового времени, но кроме слов он ничего от наставника команды не получил. К тому же футболисту задерживали зарплату.

На текущий момент сложно предположить, где продолжит карьеру Евгений, поскольку трансферных слухов вокруг него попросту нет.

Ранее Коноплянка играл в "Днепре", "Севилье", "Шальке", "Шахтере" и "Краковии".

Напомним, Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины близок к переходу в чемпионат Англии. 

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