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Владелец ЧФР Клуж не хочет тратить деньги на лечение Коноплянки

14 ноября 2023 09:10
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Агабекян Карен
редактор
Владелец ЧФР Клуж не хочет тратить деньги на лечение Коноплянки
Вингер ЧФР Евгений Коноплянка. Фото: Digi Sport
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После перехода в ЧФР "Клуж" украинскому вингеру Евгению Коноплянке так и не удалось заиграть, как в свои лучшие времена. Помешали этому постоянные травмы.

О травматичности 34-летнего Коноплянки высказался президент клуба Нелу Варга в интервью ProSport.

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Отметим, что в текущем сезоне Коноплянка сыграл за "Клуж" в четырех матчах, в которых выходил на замену. Общее количество проводимого им на поле времени составляет 54 минуты. Результативными действиями украинец не отличился.

В Коноплянку верят

По словам владельца клуба, у Коноплянки возникали проблемы со здоровьем каждый раз, когда он планировал вернуться на поле на полноценной основе.

Теперь, чтобы украинец нормально восстановился, Варга специально не настаивает на его скорейшем возвращении.

"Я решил не настаивать на возвращении, чтобы каждый раз не тратить деньги на его лечение. Я должен выплачивать зарплату, причем немалую, поэтому хочу извлекать выгоду от присутствия этого игрока в "Клуже", — сказал владелец клуба.

Также Варга рассказал, что они надеются на Коноплянку в плей-офф. Владелец клуба верит, что 34-летний украинец в ответственных матчах станет их секретным оружием, которое даст им качество.

Напомним, Шапаренко снова травмировался, когда игрок вернется на поле.

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