Власник ЧФР Клуж не хоче витрачати гроші на лікування Коноплянки

Вінгер ЧФР Євген Коноплянка. Фото: Digi Sport

Після переходу в ЧФР "Клуж" українському вінгеру Євгену Коноплянці так й не вдалося заграти як у свої кращі часи. Завадили цьому постійні травми.

Про травматичність 34-річного Коноплянки висловився президент клубу Нелу Варга в інтерв’ю ProSport.

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Зазначимо, що цього сезону Коноплянка зіграв за "Клуж" у чотирьох матчах, в яких виходив на заміну. Загальна кількість проведеного ним на полі часу складає 54 хвилини. Результативними діями українець не відзначався.

У Коноплянку вірять

За словами власника клубу, у Коноплянки з’являлись проблеми зі здоров’ям кожен раз, коли він планував повернутися на поле на повноцінній основі.

Щоб українець нормально відновився Варга спеціально не наполягає на його найшвидшому поверненні.

"Я вирішив не наполягати на поверненні, щоб кожен раз не витрачати гроші на його лікування. Я маю виплачувати зарплату, причому немалу, тому хочу отримувати вигоду від присутності цього гравця у "Клужі", — сказав власник клубу.

Також Варга розповів, що вони сподіваються на Коноплянку на плей-оф. Власник клубу вірить, що 34-річний українець в відповідальних матчах стане їх секретною зброєю, яка дасть їм якість.

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