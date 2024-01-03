Коноплянка залишився без клубу – яка причина

Вінгер ЧФР Євген Коноплянка. Фото: Digi Sport

Колишній вінгер збірної України Євген Коноплянка знову шукатиме собі команду. Кар'єра в Румунії не вдалася.

Футболіст та румунський "Клуж" розірвали контракт, повідомила пресслужба клубу.

Читайте також:

Коноплянка знову у пошуках клубу

Кар'єра в Румунії у 34-річного футболіста не залагодилася з самого спочатку. Якщо у перших іграх йому давали час із лави запасних наприкінці матчу, то потім Євген навіть у заявку перестав потрапляти.

З липня Коноплянка зіграв за "Клуж" 54 хвилини і не відзначився жодною результативною дією.

Замість гри українець відзначився конфліктом із головним тренером. До того ж у футболісті розчарувався президент клубу, який мав великі плани на нього.

За словами Коноплянки, йому обіцяли більше ігрового часу, але, крім слів, він нічого від наставника команди не отримав. До того ж футболісту затримували зарплату.

На цю мить складно припустити, де продовжить кар'єру Євген, оскільки трансферних чуток навколо нього просто немає.

Раніше Коноплянка грав у "Дніпрі", "Севільї", "Шальке", "Шахтарі" та "Краковії".

Нагадаємо, Мудрик близький до переходу до відомого італійського клубу.

Лідер "Жирони" отримає місце у складі "Манчестер Сіті".

Ексгравець "Динамо" та збірної України близький до переходу до чемпіонату Англії.

"Баварія" придбає зіркового форварда в пару до Кейна.

Ломаченко може завершити кар'єру вже найближчим часом.

"ПСЖ" різко відповів "Ліверпулю" щодо Мбаппе.