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Коноплянка залишився без клубу – яка причина

3 січня 2024 18:59
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Агабекян Карен
редактор
Коноплянка залишився без клубу – яка причина
Вінгер ЧФР Євген Коноплянка. Фото: Digi Sport
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній вінгер збірної України Євген Коноплянка знову шукатиме собі команду. Кар'єра в Румунії не вдалася.

Футболіст та румунський "Клуж" розірвали контракт, повідомила пресслужба клубу.

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Коноплянка знову у пошуках клубу

Кар'єра в Румунії у 34-річного футболіста не залагодилася з самого спочатку. Якщо у перших іграх йому давали час із лави запасних наприкінці матчу, то потім Євген навіть у заявку перестав потрапляти.

З липня Коноплянка зіграв за "Клуж" 54 хвилини і не відзначився жодною результативною дією.

Замість гри українець відзначився конфліктом із головним тренером. До того ж у футболісті розчарувався президент клубу, який мав великі плани на нього.

За словами Коноплянки, йому обіцяли більше ігрового часу, але, крім слів, він нічого від наставника команди не отримав. До того ж футболісту затримували зарплату.

На цю мить складно припустити, де продовжить кар'єру Євген, оскільки трансферних чуток навколо нього просто немає.

Раніше Коноплянка грав у "Дніпрі", "Севільї", "Шальке", "Шахтарі" та "Краковії".

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