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Коноплянка та Зозуля стали футбольними агентами — деталі

15 квітня 2024 17:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Коноплянка та Зозуля стали футбольними агентами — деталі
Хачеріді, Сидорчук, Коноплянка та Зозуля у збірній України. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишні футболісти збірної України Роман Зозуля та Євген Коноплянка завершили ігрову кар'єру. Обидва спортсмени вже займаються новим видом діяльності.

Коноплянка та Зозуля стали футбольними агентами, повідомив журналіст Віктор Вацко.

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Коноплянка та Зозуля
Коноплянка та Зозуля під час виступів за "Дніпро". Фото: УНІАН

Нова робота Зозулі та Коноплянки

Згідно з інформацією Віктора Вацка, обидва ексфутболісти стали агентами. Вони вже почали активно займатися цією діяльністю. При цьому Роман та Євген працюють не лише з молодими футболістами, але й надають консультації вже досвідченішим гравцям.

Коноплянка та Зозуля
Коноплянка та Зозуля у матчі з Ірландією. Фото: УНІАН

І Коноплянка, і Зозуля останнім часом виступали за кордоном. Євген у 2022 році став футболістом польської "Краковії", а завершив кар'єру у ЧФР (Клуж, Румунія). Роман із 2016 року грав в Іспанії. Він захищав кольори "Бетіса", "Альбасете", "Фуенлабради" та "Райо Махадаонда".

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Дніпро
Євген Коноплянка
Роман Зозуля

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