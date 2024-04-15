Коноплянка та Зозуля стали футбольними агентами — деталі

Хачеріді, Сидорчук, Коноплянка та Зозуля у збірній України. Фото: УНІАН

Колишні футболісти збірної України Роман Зозуля та Євген Коноплянка завершили ігрову кар'єру. Обидва спортсмени вже займаються новим видом діяльності.

Коноплянка та Зозуля стали футбольними агентами, повідомив журналіст Віктор Вацко.

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Коноплянка та Зозуля під час виступів за "Дніпро". Фото: УНІАН

Нова робота Зозулі та Коноплянки

Згідно з інформацією Віктора Вацка, обидва ексфутболісти стали агентами. Вони вже почали активно займатися цією діяльністю. При цьому Роман та Євген працюють не лише з молодими футболістами, але й надають консультації вже досвідченішим гравцям.

Коноплянка та Зозуля у матчі з Ірландією. Фото: УНІАН

І Коноплянка, і Зозуля останнім часом виступали за кордоном. Євген у 2022 році став футболістом польської "Краковії", а завершив кар'єру у ЧФР (Клуж, Румунія). Роман із 2016 року грав в Іспанії. Він захищав кольори "Бетіса", "Альбасете", "Фуенлабради" та "Райо Махадаонда".

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