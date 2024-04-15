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Коноплянка и Зозуля стали футбольными агентами — детали

15 апреля 2024 17:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Коноплянка и Зозуля стали футбольными агентами — детали
Хачериди, Сидорчук, Коноплянка и Зозуля в сборной Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывшие футболисты сборной Украины Роман Зозуля и Евгений Коноплянка завершили игровую карьеру. Оба спортсмена уже занимаются новым видом деятельности.

Коноплянка и Зозуля стали футбольными агентами, сообщил журналист Виктор Вацко

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Экс-футболисты "Днепра", участники финала Лиги Европы сезона 2014/2025 Евгений Коноплянка и Роман Зозуля недавно заявили о том, что "повесили бутсы на гвоздь". Бывшие полузащитник и форвард давно решили, чем будут заниматься после завершения футбольной карьеры. 

Коноплянка и Зозуля
Коноплянка и Зозуля во время выступлений за "Днепр". Фото: УНИАН

Новая работа Зозули и Коноплянки 

Согласно информации Виктора Вацко, оба экс-футболиста стали агентами. Они уже начали активно заниматься этой деятельностью. При этом Роман и Евгений работают не только с молодыми футболистами, но и оказывают консультации уже более опытным игрокам. 

Коноплянка и Зозуля
Коноплянка и Зозуля в матче с Ирландией. Фото: УНИАН

И Коноплянка, и Зозуля в последнее время выступали за границей. Евгений в 2022 году стал футболистом польской "Краковии", а завершил карьеру в ЧФР (Клуж, Румыния). Роман с 2016 года играл в Испании. Он защищал цвета "Бетиса", "Альбасете", "Фуенлабрады" и "Райо Махадаонда". 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Лунин чуть не стал причиной инфаркта у Анчелотти — украинец снова ошибся.

Луческу получил выгодное предложение — Мирча готов возглавить новый клуб. 

Украинская спортсменка Екатерина Шинкаренко погибла на войне.

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Сборная Украины по футболу
Днепр
Евгений Коноплянка
Роман Зозуля

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