Коноплянка и Зозуля стали футбольными агентами — детали

Хачериди, Сидорчук, Коноплянка и Зозуля в сборной Украины. Фото: УНИАН

Бывшие футболисты сборной Украины Роман Зозуля и Евгений Коноплянка завершили игровую карьеру. Оба спортсмена уже занимаются новым видом деятельности.

Коноплянка и Зозуля стали футбольными агентами, сообщил журналист Виктор Вацко.

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Коноплянка и Зозуля во время выступлений за "Днепр". Фото: УНИАН

Новая работа Зозули и Коноплянки

Согласно информации Виктора Вацко, оба экс-футболиста стали агентами. Они уже начали активно заниматься этой деятельностью. При этом Роман и Евгений работают не только с молодыми футболистами, но и оказывают консультации уже более опытным игрокам.

Коноплянка и Зозуля в матче с Ирландией. Фото: УНИАН

И Коноплянка, и Зозуля в последнее время выступали за границей. Евгений в 2022 году стал футболистом польской "Краковии", а завершил карьеру в ЧФР (Клуж, Румыния). Роман с 2016 года играл в Испании. Он защищал цвета "Бетиса", "Альбасете", "Фуенлабрады" и "Райо Махадаонда".

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