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Коноплянка звернувся до вболівальників стосовно Дніпра

21 липня 2024 15:58
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Євген Коноплянка заявив, що хоче заверши ти карʼєру у Дніпрі
Євген Коноплянка. Фото: УАФ
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Футболіст Євген Коноплянка нещодавно повідомив, що має намір завершити свою ігрову карʼєру. Він поділився, в якому клубі хотів би закінчити свої професійні виступи.

Про це пише Sport.ua.

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34-річний гравець заявив, що хоче завершити карʼєру в "Дніпрі".

"Це моя мрія — мені б хотілося завершити кар'єру в тій команді, в якій я її почав. Це "Дніпро". Мені навіть не треба було б робити пропозицію — я б пішки туди пішов", — зізнався Коноплянка.

Відомо, що Євген Коноплянка захищав кольори клубів "Дніпро", "Севілья", "Шальке 04", "Шахтар" Донецьк, "Краковія" Польща і "ЧФР" Клуж із Румунії.

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.

спорт футбол Дніпро Україна Євген Коноплянка

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