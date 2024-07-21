Євген Коноплянка заявив, що хоче заверши ти карʼєру у Дніпрі

Євген Коноплянка. Фото: УАФ

Футболіст Євген Коноплянка нещодавно повідомив, що має намір завершити свою ігрову карʼєру. Він поділився, в якому клубі хотів би закінчити свої професійні виступи.

Про це пише Sport.ua.

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34-річний гравець заявив, що хоче завершити карʼєру в "Дніпрі".

"Це моя мрія — мені б хотілося завершити кар'єру в тій команді, в якій я її почав. Це "Дніпро". Мені навіть не треба було б робити пропозицію — я б пішки туди пішов", — зізнався Коноплянка.

Відомо, що Євген Коноплянка захищав кольори клубів "Дніпро", "Севілья", "Шальке 04", "Шахтар" Донецьк, "Краковія" Польща і "ЧФР" Клуж із Румунії.

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