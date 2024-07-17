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Коноплянка зізнався, чому вирішив завершити кар'єру

17 липня 2024 20:42
Валерій Ковалевич - Редактор
Коноплянка назвав причину завершення кар'єри гравця
Євген Коноплянка розповідає про причини звільнення з футболу. Фото: скриншот YouTube
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній півзахисник "Дніпра" та збірної України Євген Коноплянка оголосив про завершення кар'єри футболіста. Свій останній матч він зіграв ще торік.

Коноплянка прокоментував відхід з футболу в інтерв'ю YouTube-каналу "KONOPLAY".

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Багато експертів називають Євгена Коноплянку одним із найталановитіших гравців в історії українського футболу. Він завершив кар'єру досить рано, півзахиснику лише 34 роки. Ексхавбек збірної України пояснив, що віддав футболу всі сили та більше не готовий виходити на поле.

Що Коноплянка сказав про завершення кар'єри

Півзахисник зізнався, що для нього футбол не був просто спортом чи професією. Коноплянка присвячував йому максимум часу. Євген вважає, що гра сформувала його як особистість та професіонала.

Коноплянка вважає найважливішими матчами у своїй кар'єрі поєдинки за збірну України. Він з дитинства мріяв грати за національну команду і з нетерпінням чекав на виклики на збори "синьо-жовтих".

Євген Коноплянка
Євген Коноплянка під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Футболіст більше не відчуває сил виступати на колишньому високому рівні та вирішив "повісити бутси на цвях" замість того, щоб бути тягарем на полі. Однак він залишиться у цьому виді спорту в іншій якості. Найближчим часом колишній футболіст "Дніпра", "Шахтаря" та іспанської "Севільї" працюватиме футбольним агентом.

Останнім клубом у кар'єрі Коноплянки стала румунська ЧФР (Клуж-Напока).

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спорт футбол Збірна України з футболу Дніпро Євген Коноплянка

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