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Коноплянка признался, почему решил завершить карьеру

17 июля 2024 20:42
Валерий Ковалевич - Редактор
Коноплянка назвал причину завершения карьеры игрока
Евгений Коноплянка рассказывает о причинах ухода из футбола. Фото: скриншот YouTube
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший полузащитник "Днепра" и сборной Украины Евгений Коноплянка объявил о завершении карьеры футболиста. Свой последний матч он сыграл еще в прошлом году.

Коноплянка прокомментировал уход из футбола в интервью YouTube-каналу "kONOPLAY". 

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Многие эксперты называют Евгения Коноплянку одним из самых талантливых игроков в истории украинского футбола. Он завершил карьеру в довольно рано, полузащитнику всего 34 года. Экс-хавбек сборной Украины объяснил, что отдал футболу все силы и больше не готов выходить на поле. 

Что Коноплянка сказал о завершении карьеры

Полузащитник признался, что для него футбол не был просто спортом или профессией. Коноплянка посвящал ему максимум времени. Евгений считает, что игра сформировала его как личности и профессионала.

Коноплянка считает самыми важными матчами в своей карьере поединки за сборную Украины. Он с детства мечтал играть за национальную команду и с нетерпением ждал вызовы на сборы "сине-желтых". 

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Футболист больше не чувствует сил выступать на прежнем высоком уровне и решил "повесить бутсы на гвоздь" вместо того, чтобы быть обузой на поле. Однако он останется в этом виде спорта в другом качестве. В ближайшее время бывший футболист "Днепра", "Шахтера" и испанской "Севильи" будет работать футбольным агентом. 

Последним клубом в карьере Коноплянки стал румынский ЧФР (Клуж-Напока). 

Напомним, Мудрик готов уйти в аренду из "Челси" в известный зарубежный клуб. 

Миколенко будет играть в Италии — "Эвертон" провел переговоры с известным клубом. 

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