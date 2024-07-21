Евгений Коноплянка заявил, что хочет завершить карьеру в Днепре

Коноплянка обратился к болельщикам по поводу Днепра
Футболист Евгений Коноплянка недавно сообщил, что намерен завершить свою игровую карьеру. Он поделился, в каком клубе хотел бы окончить свои профессиональные выступления.
Об этом пишет Sport.ua.
Коноплянка хочет в Днепр
34-летний игрок заявил, что хочет завершить карьеру в "Днепре".
"Это моя мечта — мне бы хотелось завершить карьеру в той команде, в которой я ее начал. Это "Днепр". Мне даже не нужно было делать предложение — я бы пешком туда пошел", — признался Коноплянка.
Известно, что Евгений Коноплянка защищал цвета клубов Днепр, Севилья, Шальке 04, Шахтер Донецк, Краковия Польша и ЧФР Клуж из Румынии.
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