Евгений Коноплянка заявил, что хочет завершить карьеру в Днепре

Евгений Коноплянка. Фото: УАФ

Футболист Евгений Коноплянка недавно сообщил, что намерен завершить свою игровую карьеру. Он поделился, в каком клубе хотел бы окончить свои профессиональные выступления.

Об этом пишет Sport.ua.

Читайте также:

Коноплянка хочет в Днепр

34-летний игрок заявил, что хочет завершить карьеру в "Днепре".

"Это моя мечта — мне бы хотелось завершить карьеру в той команде, в которой я ее начал. Это "Днепр". Мне даже не нужно было делать предложение — я бы пешком туда пошел", — признался Коноплянка.

Известно, что Евгений Коноплянка защищал цвета клубов Днепр, Севилья, Шальке 04, Шахтер Донецк, Краковия Польша и ЧФР Клуж из Румынии.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком идет речь.

Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом.

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы, что известно.