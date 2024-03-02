Костюк обіграла росіянку Павлюченкову та зіграє у півфіналі турніру в Сан-Дієго

Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: j48tennis

На турнірі серії WTA 500 у Сан-Дієго (США) пройшли чвертьфінальні матчі. В одному з них зіграла українка Марта Костюк.

Суперницею киянки стала росіянка Анастасія Павлюченкова, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Шоста сіяна Костюк грала з четвертою сіяною Павлюченковою. У цьому матчі Марта програла перший сет, але наступні два виграла.

Цікаво, що у третьому сеті через дощ матч переривався, але це не вплинуло на настрій Костюк, яка зуміла перед паузою взяти гейм на подачі суперниці.

Матч тривав 2 години 14 хвилин, протягом яких Костюк подала п'ять ейсів, зробила 10 подвійних помилок та реалізувала 5 з 11 брейків.

Павлюченкова навиліт не подавала, зробила три подвійні помилки та використала 4 з 12 брейків.

У півфіналі українка зіграє з п'ятою ракеткою світу Джесікою Пегулою із США. Дівчата раніше двічі грали одна з одною, і обидва рази перемогла американка.

У другому матчі 1/2 фіналу зіграють Емма Наварро та Кеті Бултер.

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