Костюк обыграла россиянку Павлюченкову и сыграет в полуфинале турнира в Сан-Диего

Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis

На турнире серии WTA 500 в Сан-Диего (США) прошли четвертьфинальные матчи. В одном из них сыграла украинка Марта Костюк.

Соперницей киевлянки стала россиянка Анастасия Павлюченкова, сообщил портал Новини.LIVE.

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Шестая сеяная Костюк сразилась с четвертой сеяной Павлюченковой. В этом матче Марта проиграла первый сет, но следующие два выиграла.

Интересно, что в третьем сете из-за дождя матч прерывался, но это не повлияло на настрой Костюк, сумевшей перед паузой взять гейм на подаче соперницы.

Матч длился 2 часа 14 минут, в течение которых Костюк подала пять эйсов, сделала 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейков.

Павлюченкова навылет не подавала, сделала три двойные ошибки и использовала 4 из 12 брейков.

В полуфинале украинка сыграет с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США. Девушки ранее дважды играли друг с другом и оба раза победила американка.

Во втором матче 1/2 финала сыграют Эмма Наварро и Кэти Бултер.

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