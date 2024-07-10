Костюк та Русі програли на Вімблдоні, Кіченок стартували у міксті

Марта Костюк на "Вімблдоні". Фото: j48tennis.net

На "Вімблдоні" пройшов дуже дощовий день, через який багато матчів довелося переносити за часом. Одними з жертв стали Марта Костюк та румунка Єлєна-Габріела Русе, які останніми вийшли на корт у парному розряді.

Суперницями Костюк та Русе у третьому колі були другі сіяні на турнірі Габріела Дабровскі з Канади та Ерін Раутліфф із Нової Зелландії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як і очікувалося до матчу, Костюк і Русе мали мало шансів для перемоги, оскільки суперниці набагато краще зіграні одна з одною.

Матч тривав 1 годину 9 хвилин, протягом яких Костюк та Русе не подавали ейсів, зробили чотири подвійні помилки, і не реалізували жодного зі своїх семи брейків.

Дабровскі і Раутліфф один раз подали навиліт, припустилися однієї подвійної помилки і використали чотири з шести брейків.

Костюк та Русе вдруге виступили на "Вімблдоні" та зіграли на один матч більше, ніж минулого року.

Стартував турнір у міксті

Зазначимо, що також на "Вімблдоні" стартував мікст, де українка Людмила Кіченок та хорват Мате Павіч є чинними чемпіонами.

У першому колі турніру Людмила та Мате обіграли британців Емілі Апплтон та Чарльза Брума з рахунком 6:4, 7:6.

У наступному колі Кіченок та Павич зіграють із дуетом Ульрікке Ейкері з Норвегії та Максимо Гонсалеса з Аргентини.

Також стартувала у міксті Надія Кіченок, яка грала у дуеті із Сандером Жілле з Бельгії. У матчі з британцями Хезер Вотсон та Джо Солсбері вони програли з рахунком 7:6, 3:6, 8:10.

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