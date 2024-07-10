Костюк и Русе проиграли на Уимблдоне, Киченок стартовали в миксте

Марта Костюк на "Уимблдоне". Фото: j48tennis.net

На "Уимблдоне" прошел очень дождливый день, из-за которого многие матчи пришлось переносить по времени. Одними из жертв стали Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе, которые самыми последними вышли на корт в парном разряде.

Соперницами Костюк и Русе в третьем круге были вторые сеяные на турнира Габриэла Дабровски из Канады и Эрин Раутлифф из Новой Зелландии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как и ожидалось до матча, у Костюк и Русе было мало шансов для победы, поскольку соперницы намного лучше сыгранны друг с другом.

Матч длился 1 час 9 минут, в течение которых Костюк и Русе не подавали эйсов, сделали четыре двойные ошибки, и не реализовали ни одного из своих семи брейков.

Дабровски и Раутлифф один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и использовали четыре из шести брейков.

Костюк и Русе во второй раз выступили на "Уимблдоне" и сыграли на один матч больше, чем в прошлом году.

Стартовал турнир в миксте

Отметим, что также на "Уимблдоне" стартовал микст, где украинка Людмила Киченок и хорват Мате Павич являются действующими чемпионами.

В первом круге турнира Людмила и Мате обыграли британцев Эмили Апплтон и Чарльза Брума со счетом 6:4, 7:6.

В следующем круге Киченок и Павич сыграют с дуэтом Ульрикке Эйкери из Норвегии и Максимо Гонсалеса из Аргентины.

Также стартовала в миксте Надежда Киченок, которая играла в дуэте с Сандером Жилле из Бельгии. В матче с британцами Хезер Уотсон и Джо Солсбери они проиграли со счетом 7:6, 3:6, 8:10.

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