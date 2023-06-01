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Костюк та Русе познущались над росіянками на Roland Garros

1 червня 2023 16:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Костюк та Русе познущались над росіянками на Roland Garros
Костюк після гри. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українка Марта Костюк впевнено розпочала виступи у парному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу. Разом із Габріелою Русе вона пробилася до другого раунду турніру.

Костюк та Русе подолали опір російських тенісисток у трьох сетах, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк виступає у парному розряді на Ролан Гаррос разом з Габріелою Русе з Румунії. У першому ж раунді турніру вони виявилися сильнішими за російську пару.

Марта Костюк
Марта Костюк відбиває м'яч. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Складна перемога

Костюк та Русе взяли перший сет у матчі з Анною Блінковою та Варварою Грачовою, але росіянки нав'язали боротьбу і виявилися сильнішими у другому сеті. Вирішальна партія могла вийти розгромною для Грачової та Блінкової, але й без того Костюк із Русе вибили суперниць із турніру.

У другому раунді спортсменки з України та Румунії змагатимуться з Кірстен Фліпкенс (Бельгія) та Шелбі Роджерс (США).

статистика гри
Статистика поєдинку. Скріншот YouTube

Ролан Гаррос. Перше коло парного розряду

Марта Костюк / Олена-Габріела Русе — Анна Блінкова / Варвара Грачова - 6:3, 3:6, 6:2

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