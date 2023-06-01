Костюк та Русе познущались над росіянками на Roland Garros
Українка Марта Костюк впевнено розпочала виступи у парному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу. Разом із Габріелою Русе вона пробилася до другого раунду турніру.
Костюк та Русе подолали опір російських тенісисток у трьох сетах, повідомляє портал Новини.LIVE.
Марта Костюк виступає у парному розряді на Ролан Гаррос разом з Габріелою Русе з Румунії. У першому ж раунді турніру вони виявилися сильнішими за російську пару.
Складна перемога
Костюк та Русе взяли перший сет у матчі з Анною Блінковою та Варварою Грачовою, але росіянки нав'язали боротьбу і виявилися сильнішими у другому сеті. Вирішальна партія могла вийти розгромною для Грачової та Блінкової, але й без того Костюк із Русе вибили суперниць із турніру.
У другому раунді спортсменки з України та Румунії змагатимуться з Кірстен Фліпкенс (Бельгія) та Шелбі Роджерс (США).
Ролан Гаррос. Перше коло парного розряду
Марта Костюк / Олена-Габріела Русе — Анна Блінкова / Варвара Грачова - 6:3, 3:6, 6:2
Нагадаємо, наставник "Роми" Жозе Моурінью викинув медаль і розповів про своє майбутнє.
Карім Бензема та Лука Модрич можуть піти з мадридського "Реала" вже за два тижні.
Мессі заробить мільярд у новому клубі: "ПСЖ" прощається з аргентинцем.
Голкіпер "Севільї" Яссін Буну назвав справжнього героя матчу із "Ромою".
Тенісистка Ангеліна Калініна пояснила, чому не виступає за збірну України.